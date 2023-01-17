早安世界》8縣市低溫特報 台北苗栗下探10度馬祖恐持續出現6度低溫

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8縣市低溫特報 台北苗栗下探10度馬祖恐持續出現6度低溫

中央氣象局16日下午發布北台灣及外島金馬地區共8縣市低溫特報。氣象局指出，受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部16日傍晚起至17日上午天氣偏冷，其他地區早晚也冷，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣及外島金門縣、連江縣可能會有持續攝氏10度左右或以下氣溫，連江縣可能持續出現6度左右氣溫，台北市及苗栗縣有10度以下氣溫發生的機會。（看完整報導）

腸病毒2年來首例死亡 莊人祥：春季可能出現流行疫情

衛生福利部疾病管制署16日公布國內出現2年以來首例腸病毒死亡個案，為5個月大女嬰，搶救近2週仍不治，另外罕見出現30多歲腸病毒重症，是近25年第4例成人重症。疾管署副署長莊人祥表示，國內腸病毒疫情近2週有上升趨勢，但與往年相比仍屬低點，現階段未進入流行期，卻已有重症出現，這是警訊，民眾應多加留意，預計今年春季腸病毒疫情可能會流行，主要是因為近3年幾乎沒有流行，國內2至3歲小孩全都不曾感染，有免疫負債問題，是否出現大流行則仍待觀察。（看完整報導）

晶片出口連7年成長 台灣半導體龍頭地位短期難撼動

根據財政部數據，2022年台灣IC晶片出口年增18.4%，連續第3年繳出兩位數的成長。IC晶片是電子產品、電腦和智慧手機的重要元件。彭博16日報導，台灣IC晶片出口連續7年成長，進一步鞏固台灣在全球半導體產業的龍頭地位。報導指出，全球貿易受需求下滑影響，面臨巨大的壓力，而半導體的全球銷售則繼續驅動著台灣的出口，而台灣在半導體產業的重要性，不致因美國等國家致力提高晶片生產而立即受到衝擊。（看完整報導）

經部：未開放中國製螺螄粉進口 實體通路及電商立即下架

台灣基進秘書長王興煥等人16日根據民眾檢舉表示，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼，呼籲政府嚴格把關，避免中共統戰滲透台灣人民生活。經濟部表示，目前並未開放中國製螺螄粉食品進口，在坊間販售者已涉及違反有關法令，已通知通路下架，若被查獲涉及私運或虛報，除將依法沒入貨品並處以罰緩，廠商也將被停權最多2年，嚴重者可廢止廠商登記資格。（看完整報導）

國外網站傳兜售台灣情報資料10G賣15萬美元 調查局掌握處理中

媒體報導，有軍事迷在國外網站發現有人兜售台灣的情報機關機密文件，資料範例提到一名35歲的台灣人「金錢收入減少」「日後有意至中國大陸發展」「以兩岸交流活動同好身分接觸，初步已獲得渠信任」等機密內容；另一份內容則描述一名大學財經教授偏向台獨意識、擬定適當說詞轉介周邊人脈等用語，10G資料要價15萬美元。調查局16日表示，已掌握有關資訊，積極調查中，相關細節不便透露。（看完整報導）

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國陷經濟疫情危機困難重重

華爾街日報報導，中共總書記習近平去年藉20大鞏固最高領導地位後，新的一年將艱難應對公共衛生和經濟危機。中國當局突然取消「動態清零」帶來的後果，可能讓中國未來數月都籠罩在陰霾中，這個世界第2大經濟體有可能進一步遭到重創。另有中國防疫專家近期受訪坦承，當局公布放寬防疫的20條措施後，原本推測中國感染人數的上升可能在3個月走完別的國家3年的路，但實際上只用了不到20天，多地疫情上升速度超乎預期，並持續蔓延。（看完整報導）

博客來沒給清潔工特休假 北市勞動局加重裁處10萬元

博客來網路書店涉嫌以假承攬真僱傭方式聘用清潔人員一事遭律師陳又新披露之後，台北市勞動局16日表示，經前往勞檢後確認雙方是僱傭關係，且發現資方3項違法情形，最後以未依勞工工作年資核予特休假，加重裁處10萬元罰鍰。本案當事人是一名在博客來打掃20幾年的女性清潔工，在去年12月被雇主告知2013年起停止雇用。陳又新在臉書貼文指出，該名清潔工在工作期間沒有勞健保、三節禮金，連退休金也沒有。此事經媒體報導，博客來母公司統一超商將博客來總經理江呈欣調離現職，並與清潔婦人達成和解，但未透露和解金額。（看完整報導）

洪一中任台鋼雄鷹總教練 朝生涯千勝里程碑邁進

中職第6隊台鋼雄鷹16日舉辦記者會宣布洪一中是創隊總教練，合約3年，並期許他3年後帶領球隊打進季後賽。洪一中執教生涯經驗豐富，陸續擔任過La New熊隊、Lamigo桃猿隊、富邦悍將隊總教練，帶領球隊拿下991勝、7座總冠軍，如今接下台鋼雄鷹隊兵符，再度回到故鄉高雄以及熟悉的澄清湖棒球場，洪一中笑說這就是人生際遇，並說現在還能在球場上很幸福，帶領球隊首重球員的態度與紀律。（看完整報導）

影片／京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目

文總春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」16日公布「秘密武器」，日本京都橘高校吹奏樂部出動89名學生，在節目中表演Winter Games、Soran Funk以及未在去年台灣國慶演出的招牌歌曲Sing Sing Sing等3首歌曲，向台灣的朋友祝賀新年快樂。去年10月，文總邀請橘高校來台參與演出，整齊專業、音色飽滿、活力滿滿的表演，讓許多台灣觀眾瞬間被圈粉，文總YouTube上的橘高校國慶演出影片，更在短時間內累積至逾300多萬次的點閱。（看完整報導）

灌籃高手電影版上映3天 7300萬票房破航海王紀錄

「灌籃高手」電影版13日全台上映後，3天觀影人次累積27萬，包含跨年場的票房也累積至新台幣7300萬，超越「航海王：紅髮歌姬」、「咒術迴戰0」首週末票房紀錄。「灌籃高手」作者井上雄彥日前在Instagram以中文向台灣粉絲問好，他表示，這次能夠呈獻新的電影作品給大家，內心感到非常高興，並希望觀眾樂於觀賞電影的過程。（看完整報導）