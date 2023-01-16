腸病毒2年來首例死亡 5個月大女嬰不治 30多歲男罕見重症

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國內出現2年以來首例腸病毒死亡個案，為5個月大女嬰，搶救近2週仍不治。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）腸病毒疫情有上升趨勢，衛福部疾管署今天公布國內出現2年以來首例腸病毒死亡個案，為5個月大女嬰，搶救近2週仍不治；另外罕見出現30多歲腸病毒重症，是近25年第4例成人重症。

疾管署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，國內新增一例 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 死亡個案，為1月7日公布的5個月大女嬰，去年12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染。

莊人祥說，女嬰經急診搶救，雖然恢復生命跡象，收治加護病房，但已經有腦損現象，持續昏迷，只能仰賴升壓劑及呼吸器維生，醫療團隊積極搶救，但女嬰症狀都沒有好轉，經過近2週救治，不幸於1月12日病逝，後續仍待司法相驗。

另外，國內新增一例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部30多歲男性，莊人祥強調，成人腸病毒重症個案罕見，一般來說，腸病毒重症個案都是幼兒，頂多是國小學生，但國內過去還是有成年人重症個案，從1999年起，20歲以上重症個案僅4例，分別為20多歲2例、30多歲2例。

莊人祥表示，這名30多歲個案去年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月13日症狀未改善持續就醫，並於12月19日收治住院，今年1月13日經檢驗確認感染克沙奇A2型，研判為腸病毒感染併發重症確定病例，於加護病房住院治療中。

莊人祥指出，國內腸病毒疫情近2週有上升趨勢，但與往年相比仍屬低點，現階段未進入流行期，卻已有重症出現，這都是警訊，民眾應多加留意，預計今年春季腸病毒疫情可能會流行，主要是因為近3年幾乎沒有流行，2至3歲小孩都沒有感染過，有免疫負債問題，是否出現大流行仍待觀察。

疾管署監測資料顯示，上週（1月8日至1月14日）國內腸病毒門急診就診共計1777人次，較前一週上升36.8%，近期呈上升趨勢，合約實驗室監測資料顯示，社區中仍有腸病毒活動；國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，其中1例死亡。

疾管署呼籲，春節期間，民眾拜年、探訪親友及出外遊玩的機會增加，如果有身體不適的狀況，應儘速就醫，並在家休息，儘量減少前述交誼活動，以利身體儘快恢復健康。平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升漂白水）進行環境消毒，降低病毒傳播的機會。（編輯：張雅淨）1120116