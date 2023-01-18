中國附醫數位轉型 獲美國HIMSS認證

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會表示，近日獲美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）智慧醫院高分認證，運用智慧醫療對照護品質的改善及數位轉型成果，受全球醫界矚目。

中國附醫今天召開記者會，由院長周德陽帶領醫療團隊分享數位轉型成果，在美國HIMSS榮獲「數位健康指標」評鑑成績優異，智慧醫療臨床成果受到國際評審肯定。

周德陽會中指出，中國附醫主要是以「智抗菌平台」、「中台灣救心網」、「智慧整合拯救急性呼吸窘迫症」等智慧醫療平台的臨床成果改善，受到國際評審高分認證，評鑑為全球智慧醫院的前3強。

以「智抗菌平台」為例，周德陽說，使用人次至今超過14萬，透過資訊科技（IT）、人工智慧（AI）結合軟硬體系統真正應用於臨床，以檢驗儀器結合AI大數據，能快速診斷細菌的菌種及抗藥性。

透過「智抗菌平台」呈現的臨床數據，周德陽說，打擊院內感染的超級細菌準確率達90%，至於分析抗藥性細菌時效，從傳統的72小時，大幅縮短在1小時內判斷結果，有利於即時精準投入正確藥物，搶救許多瀕臨死亡的病人。

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在「中台灣救心網」方面，周德陽表示，中國附醫於去年起，以心肌梗塞患者為中心考量，擴及大台中29個行政區並與南投縣政府通力合作，於中區救護車導入「遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統」，救護技術員即可立即操作心電圖。

周德陽指出，相關資料經遠端傳送至雲端，37秒人工智慧即可判斷是否心肌梗塞，大幅縮短心梗病人到院檢查流程，挽救無數心梗病人生命，救護車輔助AI系統也讓美國醫界權威評審眼睛一亮。（編輯：陳仁華）1120118