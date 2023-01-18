菸害防制法修法將上路 民團籲3大前置工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北18日電）立法院會近日三讀修正通過菸害防制法部分條文，民團今天呼籲應注意3大前置工作，包括完成更新標示等，否則恐將等同給加熱菸商法律假期，更造成約5萬家零售商違法被罰。

立法院會12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，並提高菸品警示圖文比例至50%、禁菸年齡升至20歲。

董氏基金會在內等民團代表今天召開記者會，呼籲在菸害防制法公告實施日前，政府須先完成3項準備工作。

董氏基金會執行長姚思遠發言指出，相信菸害防制法在春節後很快就會上路，但目前通過的專業名詞用語頗為模糊不清，如「類菸品」在這次修法中用以指稱「電子煙」，在國際上從沒有前例，而「指定菸品」須健康風險評估，但若沒有同步公告「加熱菸為指定菸品」，形同空白支票。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗進一步說明，將加熱菸納入指定菸品後，目前超過5萬個零售商有販賣菸品，需要更改警示公告，包括在警語中加註「禁止供應予菸品或加熱菸載具」，否則恐有違法之虞。

至於第3項準備工作，台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然表示，應同步修正菸品資料申報辦法，加熱菸除含有傳統菸草的有害物質外，至今其他添加物細節與相關危害，醫界、學界都無從得知，盼政府嚴格把關、揭露。（編輯：陳政偉）1120118