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菸害防制法修正三讀通過 民團：遺憾與訴求有落差

2023/1/12 16:15（1/12 16:46 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）立法院會今天三讀修正通過菸害防制法部分條文。民團今天表示，修正結果與民團所提訴求仍有明顯落差，除表達遺憾，將持續監督政府。

行政院會去年1月通過菸害防制法修正草案，明定未滿20歲不得吸菸，且禁止電子煙、加味菸，但也納管加熱菸等菸草產品，並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所，擴大警示圖文。

立法院會今天三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，禁菸年齡提高至20歲。新法明定，業者製造或輸入加熱菸前，須送交健康風險評估審查，上市後不得宣稱通過健康風險評估審查。

董氏基金會稍早發布新聞稿表示，立法院三讀通過的條文暗藏許多漏洞，首先是菸盒印製警示圖文擴大面積到85%部分，被砍到僅擴大至50%；再者就是禁止所有加味菸品，從正面表列，改為「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用的添加物」，若菸商施壓，難保國健署又棄械投降。

此外，使用誤導性「健康風險評估」文字，恐將成為台灣日後菸害防制大隱憂；最後就是禁止加熱菸品載具廣告促銷，但卻無須印製健康警示圖文，形同只是做半套，質疑保護國人的健康也做半套。

董氏基金會表示，通過條文與民團訴求仍有明顯落差，並嚴格監督加熱菸商是否遵守規範，尤其誤導性「健康風險評估」文字恐埋下日後可能隱憂，將持續監督政府。（編輯：陳政偉）1120112

#立法院
#董氏基金會
#菸害防制法
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