菸害防制法協商達共識 民團質疑替菸商開後門

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）立法院衛環委員會今天完成菸害防制法修正草案協商，但民團質疑，所訴求如禁止所有加熱菸等均未達成，形同替菸商開後門。國健署長吳昭軍說，禁止電子煙、嚴管加熱菸是共識。

行政院會去年1月通過菸害防制法修正草案，函請立院審議。草案禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，另外禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品，並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

立法院衛環委員會今天協商菸害防制法修正草案，在近5小時左右的討論，保留條文全數取得初步共識，包括菸品、指定菸品必要的組合元件（加熱菸載具），禁止其促銷與廣告。

對於協商結果，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗傍晚接受媒體聯訪時表示，民團提出包括禁止所有加味菸品、菸盒印製85%警示圖文、加熱菸載具應依照菸品管理、「菸品上市前審查」取代誤導性的健康風險評估，但都沒有達成，令人痛心。

林清麗舉修正草案條文之一「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用的添加物」為例指出，添加口味都應該禁止，國健署卻以擔心掛一漏萬為由，由主管機關公告禁止，將持續監督是否替菸商開後門。

此外，協商共識條文中提到，中央主管機關公告指定的菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查。

林清麗質疑，包括世界衛生組織（WHO）在內，都堅持要用「上市前審查」而非「健康風險評估」等充滿誤導性字眼的方式，如此恐讓加熱菸商可以拿「政府掛保證」、「國民健康署力推健康風險評估」當作宣傳賣點，這次修法結果讓人失望。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍接受媒體聯訪表示，菸害防制法10多年沒有修法，面對市場上電子煙、加熱菸等亂象，各界都希望能儘早修法通過，補足現行法令不足，最後取得共識即禁止電子煙、嚴加納管加熱菸及載具等。

至於為何未採正面表列方式，規定菸品不得使用花香、果香、薄荷等口味的添加物。吳昭軍表示，若正面表列，恐掛一漏萬，改採經中央主管機關公告方式，較能彈性因應市場狀況，一旦出現新的添加物才能即時公告禁止，更加周全。（編輯：陳政偉）1120110