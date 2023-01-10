更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象
產經

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象

中央社啟事
社會

中央社啟事

人口連3年負成長 2022年13.8萬新生兒再創歷史新低
生活

人口連3年負成長 2022年13.8萬新生兒再創歷史新低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
首頁 / 生活
電子煙
新聞專題
電子煙1/22
首頁 / 生活

菸害防制法協商達共識 民團質疑替菸商開後門

2023/1/10 21:19（1/10 21:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）立法院衛環委員會今天完成菸害防制法修正草案協商，但民團質疑，所訴求如禁止所有加熱菸等均未達成，形同替菸商開後門。國健署長吳昭軍說，禁止電子煙、嚴管加熱菸是共識。

行政院會去年1月通過菸害防制法修正草案，函請立院審議。草案禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，另外禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品，並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

立法院衛環委員會今天協商菸害防制法修正草案，在近5小時左右的討論，保留條文全數取得初步共識，包括菸品、指定菸品必要的組合元件（加熱菸載具），禁止其促銷與廣告。

對於協商結果，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗傍晚接受媒體聯訪時表示，民團提出包括禁止所有加味菸品、菸盒印製85%警示圖文、加熱菸載具應依照菸品管理、「菸品上市前審查」取代誤導性的健康風險評估，但都沒有達成，令人痛心。

林清麗舉修正草案條文之一「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用的添加物」為例指出，添加口味都應該禁止，國健署卻以擔心掛一漏萬為由，由主管機關公告禁止，將持續監督是否替菸商開後門。

此外，協商共識條文中提到，中央主管機關公告指定的菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查。

林清麗質疑，包括世界衛生組織（WHO）在內，都堅持要用「上市前審查」而非「健康風險評估」等充滿誤導性字眼的方式，如此恐讓加熱菸商可以拿「政府掛保證」、「國民健康署力推健康風險評估」當作宣傳賣點，這次修法結果讓人失望。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍接受媒體聯訪表示，菸害防制法10多年沒有修法，面對市場上電子煙、加熱菸等亂象，各界都希望能儘早修法通過，補足現行法令不足，最後取得共識即禁止電子煙、嚴加納管加熱菸及載具等。

至於為何未採正面表列方式，規定菸品不得使用花香、果香、薄荷等口味的添加物。吳昭軍表示，若正面表列，恐掛一漏萬，改採經中央主管機關公告方式，較能彈性因應市場狀況，一旦出現新的添加物才能即時公告禁止，更加周全。（編輯：陳政偉）1120110

#電子煙
#加熱菸
#菸害防制法
林清麗
立院協商菸防法 民團籲速審別讓加熱菸成防制破口
吳昭軍
公費補助電腦斷層篩肺癌 半年揪160個案乳癌發生率升 善用五癌篩檢早發現早治療
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
菸害防制法協商達成共識 加熱菸載具禁止促銷廣告