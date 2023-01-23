早安世界》初二寒流報到越晚越冷 國道15路段易壅塞
初二寒流報到越晚越冷 國道15路段易壅塞
中央氣象局表示，23日清晨鋒面通過，台中以北跟東半部有局部短暫雨，白天起寒流報到，溫度一路往下滑，越晚越冷，預測24及25日最低氣溫在攝氏7度以下。至於交通路況，高速公路局表示，預估23日國道交通量為平日年平均的1.6倍，國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統等15路段將會壅塞，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。另外，航港局表示，由於海象不佳，24日及25日包含台東（富岡）到綠島等4條航線停航，提醒要搭船的旅客留意航班資訊。（看完整報導）
紐時評蕭美琴：沒有正式頭銜 卻是華府最有影響力大使之一
「紐約時報」22日報導，駐美代表蕭美琴是華盛頓最有影響力的外國大使之一，即使嚴格來說她並非大使，不過她擁有強大的圈內人管道，幾乎天天與拜登政府高階官員通話，也與國會兩黨領袖保持聯繫，並定期低調出入白宮和國務院。前總統川普政府的國家安全顧問波頓（John R. Bolton）說，蕭美琴在華府，是「任何國家最令人印象深刻的外交代表之一」。（看完整報導）
遊日留意超強寒流 東京低溫探零下3度、九州可能降雪
日本氣象廳預測，今年冬天到目前最強寒流將於1月24日到26日襲日，從北邊的北海道到南邊的九州地方，最低氣溫可能都在攝氏零度以下，連東京也只有零下3度。平常較少降雪的九州地方及四國地方市區，不僅可能降雪，也有機會出現積雪。這段期間計畫赴日旅遊的民眾需特別留意保暖。（看完整報導）
看淡經濟前景受制政治高壓 中國諮詢移民者大增
從動輒封城的恐懼、到經商環境的艱困，再到政治氣氛的高壓，乃至於個人前途的迷茫，中國不少中產階級去年興起「潤」到國外的念頭，讓中國內外的移民業者諮詢量大增。在北京、上海經營旅行社及移民諮詢的老洪說，中國這波移民潮不再是為了到海外賺錢，而是為了追求「理念」，不見得是政治上的自由民主，但至少是社會開放、機會平等、擁有尊嚴等理念。（看完整報導）
紐西蘭前防疫指揮官希金斯接任總理 強調面對挑戰充滿幹勁
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）19日以私人因素宣布辭職後，執政的工黨選出由希金斯（Chris Hipkins）接任黨魁，並成為紐西蘭第41任總理。希金斯在COVID-19大流行期間的角色相當於台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，領導政府抗疫有成，能力備受肯定。希金斯22日確認出線後表示：「面對前方的挑戰，我充滿幹勁、情緒激昂。」（看完整報導）
拜登密件門延燒 德拉瓦州老家又被翻出6份機密文件
美國總統拜登在副總統任內的私人辦公室物品中被發現含機密文件，如今風波越演越烈，拜登的私人律師包爾21日說，司法部官員本週在拜登位於德拉瓦州的私人寓所進行搜查時，發現另外6份機密文件。拜登堅稱自己沒有做出任何不當行為，並將這起事件淡化為無心之過。法新社報導，拜登正準備宣布2024年是否競選連任，這個節骨眼上，持續延燒的「密件門」成了讓他難堪的另一記變化球。（看完整報導）
國1連環撞引火燒車2死 酒駕女坦承曾喝沙瓦、20萬元交保
國道1號北上苗栗縣頭屋路段22日清晨發生6車連環追撞事故，其中統聯客運與1輛小客車起火燃燒，造成2人死亡。警方初判肇因第一部小轎車陳姓女駕駛酒駕自撞護欄釀禍，她坦承除夕夜曾喝含酒精沙瓦飲料，經警方檢測發現，她的酒測值達每公升0.34毫克超標，被依公共危險、過失致死等罪嫌移送偵辦，檢方複訊後諭令以20萬元交保。（看完整報導）
MLB名人堂傳奇球星李維拉3月訪台 為棒球經典賽開幕戰開球
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日起在台中洲際棒球場登場。台灣運彩總經理林博泰1月22日宣布，美國職棒名人堂球星、前洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）將擔任開幕戰、中華隊首場賽事的開球嘉賓。李維拉擁有「救援之神」稱號，在大聯盟生涯拿下史上最多救援次數652次，是當年紐約洋基隊陣中的王牌守護神，2019年破紀錄成為史上第一位100%得票率全票入選美國棒球名人堂的球員。（看完整報導）
加州蒙特瑞公園市槍擊案10死10傷 亞裔槍手自裁身亡
美國加州有許多亞裔居民的蒙特瑞公園市21日農曆除夕晚間一處舞廳發生大規模槍擊事件，造成至少10死10傷，據當地媒體22日報導，槍手在與警方對峙後自盡。洛杉磯郡警長魯納表示，犯案槍手據報是一名亞裔男子。警方表示，目前只進行初步調查，還不知道槍手是否鎖定舞廳裡的任何人，或者這是一起仇恨犯罪。根據美國司法部統計，全美2021年發生逾7000起仇佷犯罪事件，影響超過9000人，其中2/3案件與種族有關。（看完整報導）
林務局月曆熱銷年賺200萬 不排除發行英文版
農業委員會林務局自2017年起將插畫美學等設計概念導入月曆，這些限量發行的月曆從設計與製作品質均屬上乘，大受好評，2019年起除了照例當做年節禮物，部分也在國家書店等通路販售，儼然成為林務局的名片。林務局局長林華慶表示，原想以插畫美學讓出版品月曆呈現山林價值，沒想過會熱賣到年淨利200多萬元繳國庫，樂見掌管自然的單位採行，也可能推英文版行銷國際。（看完整報導）
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