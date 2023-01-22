加州蒙特瑞公園市槍擊事件10死10傷 犯案男子仍在逃

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（中央社加州蒙特瑞公園市22日綜合外電報導）美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）昨晚發生重大槍擊事件，造成10人喪生和10人受傷，事發逾5個小時後，警方今天凌晨表示，犯案男子仍然在逃。

法新社報導，洛杉磯郡警察局（Los Angeles Sheriff's Department）警官梅爾（Andrew Meyer）說：「犯嫌已逃離現場，目前仍未到案。」

這起槍擊事件是在昨晚10時過後發生，地點就在慶祝農曆新年活動的地方附近。稍早才有數以千計民眾聚在當地參加慶祝活動，是南加州規模最大的農曆新年活動之一。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）訪問現場附近一位餐廳的亞裔老闆，他表示，事發後有些人躲到他店裡，並說有名男子持機槍行凶。他又說，相信槍擊事件是發生在一家舞廳。

蒙特瑞公園市位在洛杉磯市區東方，距離約13公里，有大約6萬居民，大量亞裔定居此處。（譯者：林治平）1120122

影片來源：KCAL News