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宜蘭大學特聘教授王金燦 印度獲頒傑出研究獎

2023/1/30 12:52（1/30 13:06 更新）
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宜蘭大學特聘教授、現任中華民國駐印度代表處科技組長王金燦（中）29日傍晚獲頒印度第8屆南亞教育獎的「傑出研究獎」獎項。中央社記者林行健諾伊達攝 112年1月30日
宜蘭大學特聘教授、現任中華民國駐印度代表處科技組長王金燦（中）29日傍晚獲頒印度第8屆南亞教育獎的「傑出研究獎」獎項。中央社記者林行健諾伊達攝 112年1月30日
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（中央社記者林行健新德里30日專電）國立宜蘭大學特聘教授、現任中華民國駐印度代表處科技組組長王金燦，因長期從事科學研究且研究結果具應用價值，而榮獲印度第8屆南亞教育獎的「傑出研究獎」獎項。

第8屆南亞教育獎暨2023年峰會（8th South Asian Education Awards and Summit 2023）昨天傍晚在印度首都德里的衛星城市諾伊達（Noida）舉行，主辦單位是印度研究暨品牌顧問機構「教育博覽會TV」（EET CRS）。

頒獎儀式由EET CRS首席研究顧問辛赫（D. C. Singh）主持，邀請委內瑞拉駐印席大使館參贊卡德拉（Alfredo Caldera）共同頒獎。

王金燦在會場與主辦單位、他國外交官及獲獎教授寒喧，並歡迎與台灣共同進行科學研究，嘉惠雙方的人民。

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主辦單位表示，傑出研究獎的評選項目包括研究成果創新、擔任研究項目貢獻度、所主持的研究計畫、所主辦的研討會、曾受邀發表的演講、電視訪談及所獲專利等。

王金燦去年曾獲台灣的中國機械工程學會頒發傑出工程教授獎，其他榮譽還包括2020年亞太三重E獎（Triple E Awards）、第17屆有庠科技論文獎、第15屆IIP國際發明獎等，且曾有多篇研究發表於國際知名期刊「應用能源」（Applied Energy）。（編輯：高照芬）1120130

#王金燦
#印度
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