早安世界》新內閣吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委
新內閣吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委
準閣揆陳建仁29日公布第3波內閣首長名單，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任，另外，前台北市議員梁文傑將接任陸委會副主委。黨政人士表示，國防部長邱國正留任，讓兵役改革如期如質上路；外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴留任，可延續「踏實外交」路線；兩岸「調整隊形」，前台北市議員梁文傑出任陸委會副主委，代表政府有意培養下一階段兩岸事務人才。新內閣名單陸續公布，行政院長蘇貞昌預定30日舉行臨時行政院院會率內閣總辭，新舊內閣安排在31日交接。（看完整報導）
海陸兩會人事小幅調動 定錨兩岸關係穩中求進
政府新的國安團隊部署29日公布，兩岸事務人事微幅調整，陸委會「一正三副」的人選中，主委邱太三留任，副主委為詹志宏、李麗珍、梁文傑。其中留任的邱太三與從海基會副董事長兼秘書長回鍋陸委會的詹志宏都是總統蔡英文的心腹，且對兩岸事務都有長期耕耘。這次的布局小幅調整，著墨於在兩岸事務上力求維繫穩定，一動不如一靜，以「不變應萬變」。但另一方面，步入後疫情時代，兩岸重啟交流，也需要在事務性協商方面有所耕耘的多年「老經驗」，推動政府期盼的兩岸健康有序交流。（看完整報導）
寒流及輻射冷卻影響 今防10度以下低溫
春節10天連假結束，中央氣象局預測，30日恢復上班的第一天，寒流將逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，但因輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍寒冷，易有10度以下氣溫發生，新北、金門可能將有局部持續10度左右氣溫，西半部日夜溫差大。台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。（看完整報導）
111年12月外銷訂單估年減3成 全年負成長幾成定局
因全球通膨升息、俄烏戰爭及中國解封過快等挑戰，加上前年基期過高等因素，經濟部預估111年12月外銷訂單年減幅將擴大到3成，且各主要貨品接單都不如前年同期，即使有去年底春節備貨及歐美消費旺季等支撐，全年幾乎確定陷入負成長。至於去年第4季接單表現，統計處初估為1525億至1545億美元間，單季年減幅度將為20.8%至19.7%；全年接單金額初估介於6616億至6636億美元之間，年減1.9%至1.6%。（看完整報導）
北京讓63家台灣企業產恢復銷往中國 金門酒廠在列
中國去年6月開始陸續禁止進口台灣石斑、白帶魚、竹筴魚，之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠未完成更新註冊，暫停輸入相關產品，金門縣長陳福海29日前往門與中國新任國務院台灣事務辦公室主任宋濤見面後，縣府宣布，中國大陸海關總署正式核准金酒公司「在華註冊編碼」，28日起金門高粱酒已可繼續輸往中國。國台辦並宣布，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息，代表這些企業的產品可銷往中國。陸委會29日晚間表示，多次要求陸方具體說明，但對方已讀不回或模糊帶過，後續還須觀察產品實際通關狀況，才能進一步確認台灣產品是否順利輸入到中國大陸。（看完整報導）
非裔男遭5警打死再掀全美抗議潮 涉事小組遭永久解散
美國29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）7日疑因魯莽駕駛遭攔檢，被田納西州曼菲斯5名警員痛毆，3天後在醫院不治。27日公布的錄影畫面顯示，警察將他拖出車外強壓在地，試圖用電擊槍電他，尼科爾斯告訴警方：「我只想回家。」影片釋出後，曼菲斯和美國多地掀起抗議潮，也再度引發警察執法過當的討論，尤其是2020年非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死一案世人仍記憶猶新。5名涉案的非裔警察全遭革職，並被控二級謀殺等罪名，他們所屬的曼菲斯「天蠍」小組也遭永久解散。（看完整報導）
分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」
美國、荷蘭與日本政府仍未宣布將聯手擴大半導體設備輸中禁令，但主角荷商艾司摩爾表示3國政府間這項協議「已取得進展」，顯示原本抗拒這項禁令的荷蘭在與美國周旋多時後已經妥協。歐洲媒體以「降下矽幕」比喻這場新冷戰。艾司摩爾最大客戶是台積電，若少了中國買家，短期內雖影響不大，但長期而言仍會流失潛力市場，且禁售令將促使中國更積極尋求其他供應商並自行開發技術，為艾司摩爾製造敵手。評論指出，全球晶片產業結構非常簡單：最重要的晶片設計商在美國、最重要的製造商在台灣和韓國、設備商則在荷蘭和日本，這些國家聯手降下「矽幕」，就有機會阻擋日漸具有侵略性的中國發展先進半導體產業。（看完整報導）
影片／喬科維奇澳網10度封王 追平大滿貫賽22冠
紀錄塞爾維亞網球名將喬科維奇29日在澳洲公開賽決賽直落3盤，以6比3、7比6（7/4）和7比6（7/5）擊退希臘好手西西帕斯，生涯第10次在澳網奪冠。35歲的喬科維奇先前9次打進澳網男單決賽都順利奪冠，再度封王之後激動落淚。經歷去年因疫苗風波遭澳洲驅逐出境無法參賽，以及今年帶傷拚戰和父親捲入聲援俄羅斯的風波後，能夠締造第10度在澳網封王新紀錄，對喬科維奇確實意義重大。此外，喬科維奇也追平西班牙名將納達爾生涯22座大滿貫賽冠軍的紀錄，將取代因傷缺席澳網的西班牙男網新星艾卡拉茲，重登世界排名第1。（看完整報導）
紐約時報旗下雜誌專文介紹台南：文化悠遠、生活步調緩慢迷人
紐約時報旗下的紐約時報風尚雜誌在27日的電子報刊出一篇介紹台南的專文，標題為「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」，從時尚觀點出發，帶領讀者探索台南。文中首先介紹台南是台灣最古老城市與先前首都，安平古堡、孔廟等遺跡隨處可見，還有鄰近沿襲日治風格建築的百貨公司和博物，街頭小吃跟餐廳更讓台南成為台灣美食中心。（看完整報導）
珍珠奶茶登Google首頁 玩家化身台灣土狗特調比例
珍珠奶茶是台灣的國民美食，珍奶熱潮近年也席捲全球，許多來台的名人都指定要喝珍奶。為了紀念珍奶在2020年的1月29日成為新的表情符號，Google首頁在相隔3年的1月29日以塗鴉推出製作珍奶的互動遊戲。在遊戲中，玩家要扮演台灣本土的台灣犬老闆，為不同的客人調製珍奶。依序加入珍珠、茶以及糖漿。台灣珍奶在世界廣受歡迎，Google也提到，近年來珍奶仍不斷創新，帶動新口味的出現，新加坡、日本、韓國等多國紛紛加入這股「波霸熱潮」。（看完整報導）
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