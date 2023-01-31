確保食安擴商機 申請HACCP屠宰場補助最後一年

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）為提升肉品衛生安全，防檢局今天表示，推動屠宰場建置肉品衛生安全管制系統（HACCP）2年來已16家取得驗證，今年的目標再添10家，配套補助措施為最後一年，呼籲業者把握。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局發布新聞指出，HACCP是國際間普遍認可接受的食品安全管理系統，為提升國內肉品衛生安全，從109年12月15日起推動屠宰場建置HACCP，由官方進行驗證，通過驗證的屠宰場頒給效期3年的中英文證明書。

防檢局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時說明，110、111年各8家取得HACCP驗證，其中110年有6家豬隻屠宰場、2家家禽屠宰場，111年則是6家家禽屠宰場、2家豬隻屠宰場，今年希望與地方政府合作，再增加10家取得驗證。

徐榮彬補充，全台屠宰場有176家，大大小小規模都有，目前取得驗證的業者，都是較具規模者，專門供應量販、超市、連鎖餐飲等通路的屠宰場，願意申請HACCP驗證的業者，豬隻屠宰場可從養豬百億基金獲得各項升級的局部補助，家禽屠宰場則是冷鏈系統可獲得補助。

徐榮彬並說，這兩大類補助，今年都是最後一年，呼籲業者把握時機，產業升級不僅可符合國際貿易規定，得以擴增出口業務，國內商機也會擴大，因為包含外商、大型零售通路，漸漸都會要求上架產品必須來自HACCP屠宰場。

防檢局補充，HACCP管理系統，可讓業者建置自主管理方式，以確保食品加工系統流程安全，有效降低肉品藥物殘留及病原微生物污染等風險，並藉由冷鏈貯存增加肉品保存期限。

有意申請的業者，可至防檢局網站首頁下的「主要業務」點入「肉品檢查」項下的「屠宰場HACCP專區」查詢。（編輯：管中維）1120131