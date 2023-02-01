成大新校長上任 沈孟儒：建立最有價值學術品牌

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（中央社記者張榮祥台南1日電）國立成功大學新任校長沈孟儒今天走馬上任，在成大光復校區成功廳從卸任校長蘇慧貞手中接過印信；沈孟儒期許引領全校師生及鏈結全球校友，建立最有價值的學術品牌。

成大新任、卸任校長交接，今天在成大光復校區成功廳舉行，由教育部政務次長劉孟奇監交見證。沈孟儒成為成大第18任校長。

沈孟儒表示，將以「躍升精彩、邁向百年」作為治校理念與願景，包含四大躍升計畫及3個溫馨有感的基磐建設：以教育及產學躍升增加成大貢獻廣度，研究與國際躍升提高全球影響力，守護師生員工福祉，擴大學習資源及建立人文美感教育基地，讓成大進一步蛻變為國際頂尖大學。

沈孟儒說，成大1931年立校，以社會參與為目標，形塑特殊使命與學生特質，累積豐厚資源，在產業奠基、建設協力、城市共榮、國防躍升、防疫堡壘等樹立典範，在知識創新及產業鏈結的利基下，成為國家驕傲的無邊界大學。

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沈孟儒上任後，成大一級主管同時公布亮相，包括副校長郭耀煌（兼任校友聯絡中心主任）、副校長莊偉哲（兼任產學創新總中心主任）、副校長陳玉女、副校長李俊璋（兼任發言人及學術誠信推動辦公室主任）、助理副校長吳秉聲（兼任博物館館長）等人。

成大發布新聞稿指出，沈孟儒生於1966年，高雄醫學大學醫學系學士（1993年），牛津大學生理所博士（2002年），現為成功大學醫學院藥理學研究所特聘教授，曾任成大醫院院長。（編輯：陳仁華）1120201