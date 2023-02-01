中台灣元宵燈會2/4登場 中捷週末加密班距疏運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）2023中台灣元宵燈會2月4日中央公園登場，中捷公司表示，週六及週日在捷運市政府站、松竹站設有接駁站，免費接駁民眾至會場，燈會期間連兩個週末，中捷加密班距疏運。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，2023中台灣元宵燈會2月4日至12日在中央公園登場，為疏運賞燈人潮，市府規劃2條免費接駁車路線在週六及週日行駛，分別為市政府線及松竹線，接駁站位於捷運市政府站、松竹站旁。

各線接駁站往會場的發車時間為下午4時至晚間8時；回程發車時間為晚間7時至晚間10時30分，方便民眾搭捷運轉乘接駁車逛燈會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中捷公司指出，配合燈會會場接駁，適度調整加密捷運列車班距，2月4日採用平日尖峰6分50秒、離峰9分30秒時刻表，離峰時段晚間7時至晚間11時加密班距至8分鐘；2月5、11、12日採用假日班距模式，加密班距8分鐘時段從原先下午4時到晚間7時，延長至晚間11時，其餘時段10分鐘1班。

中捷公司說明，捷運文華高中站、文心櫻花站距離元宵燈會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，因此人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，將由現場指揮官視人潮聚集程度，啟動人潮管制措施，維持候車及乘車秩序。（編輯：陳仁華）1120201