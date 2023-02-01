東北季風增強北部轉濕涼 元宵節雨勢緩轉多雲

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氣象局表示，2日起東北季風增強，持續影響至4日，北部、東北部轉為濕涼天氣。圖為走在台北市中正區街頭的民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天表示，明天起東北季風增強，持續影響至4日，北部、東北部轉為濕涼天氣，其中4日因華南雲雨區東移，雨區擴大至中部以北，並須留意較大雨勢；預估元宵節東北季風減弱，降雨趨緩。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天起東北季風增強，預估持續至4日，明天、3日降雨範圍以迎風面的桃園以北、東半部為主，其中基隆北海岸、大台北東側較為顯著。

陳伊秀指出，4日除了東北季風外，再加上華南雲雨區東移影響，降雨範圍擴大，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，不排除有較大雨勢發生機會，其他地區則是多雲；5日（元宵節）東北季風減弱，各地轉為多雲，降雨趨緩。

陳伊秀提到，由於下週台灣北部海面有鋒面系統，可能會有水氣影響台灣，預估6至8日北部及東半部地區有局部短暫雨，但實際影響範圍仍要視鋒面移動而定，尚有不確定性，氣象局會持續觀察。

氣溫方面，陳伊秀表示，明天起東北季風增強，北部、東北部高溫下降到攝氏18至20度，中部約25、26度，南部約27、28度；各地低溫約14至18度，提醒中南部地區要留意日夜溫差。

陳伊秀說，其中4日，除東北季風外，再加上華南雲雨區影響，中部地區高溫也會略降至22度左右，5日東北季風減弱後，溫度則會跟著回升。

陳伊秀提醒，今晚起馬祖及台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有8到9級強陣風，沿海地區並留意風浪。（編輯：陳仁華）1120201