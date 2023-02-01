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農金局：全國農業金庫未參與ODA 勿傳假訊息以免觸法

2023/2/1 19:05
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農金局今天嚴正澄清，全國農業金庫未參與任何政府開發協助（ODA）計畫，近期又有人散播「掏空農漁會7000億，借給南向國家」的假訊息，呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

行政院農業委員會農業金融局今天發布新聞指出，近期網路出現「全國農業金庫7000億資金投入ODA計畫」相關資訊，並連結至107年4月2日立委召開的記者會網址，嚴正澄清這是假訊息。

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農金局表示，全國農業金庫已於108年針對70名謠言散布者，依「農業金融法」第38條規定正式提告，並進行說明，多名網路散布者因而理解全國農業金庫與ODA計畫無關，之後張貼道歉及澄清文字。

農金局重申，全國農業金庫以輔導信用部業務發展，辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融為任務，「政府開發協助計畫」（Official Development Assistance，ODA）以專案融資協助台灣廠商在新南向國家爭取、進行公共工程建設，全國農業金庫未曾規劃參與。（編輯：李亨山）1120201

#農金局
#農業金融法
#ODA
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