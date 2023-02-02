台灣燈會將登場 台北飯店搶商機

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（中央社記者余曉涵台北2日電）台灣燈會即將登場，台北市區的飯店紛紛響應台灣燈會，推出限定促銷方案，要搶攻國內外旅客到台北賞燈會商機。

第34屆台灣燈會即將於2月5日至2月19日正式登場，今年台灣燈會再度回到台北市主辦，可望吸引不少國內外旅客赴台北賞燈，雙北市飯店業者也不放過這個機會，推出相關促銷方案搶客。

天成飯店集團表示，旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢，推出「2023台灣燈會限定優惠」，自2023年2月5日至2月19日入住任一房型，享有依官網彈性房價再享9折。

晶華國際酒店集團旗下飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、台北林森館及宜蘭礁溪館，即日起至2月24日聯合推出「走春祈福」優惠住房專案，獨家贈送春節圓滿祈福包、春節祈福金、專人廟宇導覽，以及台北燈節地圖懶人包。

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台北亞都麗緻大飯店推出「悠遊台北．逛燈會」住房專案迎客，含雙人住宿、隔天巴賽麗廳La Brasserie半自助式早餐、單日悠遊卡每房2張、節慶版四重奏餅乾禮盒；台北凱達大飯店於燈會期間推出台北燈會住房專案，贈送艋舺在地的「百草健康浴包」。

台北凱撒大飯店為迎接睽違已久的台灣燈會，特別推出限時住房優惠專案，燈會期間加碼贈送限定「台北凱撒限量開春福袋」，福袋包含「捷運一日票」、燈會官方周邊商品「光源兔環保杯袋」及燈會官方攻略地圖。（編輯：陳政偉）1120202