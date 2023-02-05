台灣燈會開幕 信義警祭3法寶嚴防人潮推擠意外

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）2023台灣燈會今天元宵佳節開幕，台北市警察局信義分局表示，為防類似韓國梨泰院踩踏事件發生，針對賞燈人潮達高峰規劃防處措施，並祭出「紅色警示燈條」等3大法寶因應。

「2023台灣燈會─光源台北」台北市政府規劃4大燈會展區，包括東區商圈的光展區、松山文創園區的源展區、信義商圈的未來展區，以及國父紀念館與市府前廣場的中央展區，為首次在都會區中心舉辦的城市型燈會。

今天燈節開幕日預估將湧現大量賞燈人潮，信義分局透過新聞稿表示，有鑒於日前韓國梨泰院踩踏事件，活動前就開始縝密部署，除依據人流動線及交通節點規劃交通崗和部署警力。

同時，針對賞燈人潮達到高峰後可能發生的群眾推擠、人潮溢出至道路等突發狀況，也預先準備防處措施，並祭出3大法寶因應。

信義分局指出，法寶一「紅色警示燈條」，為避免賞燈民眾從人行道溢出、站立於車道，導致遭車輛碰撞發生交通事故，警方於燈區周邊預置紅色警示燈條，若遇賞燈人潮眾多時，可即時拉起警示燈條，防阻民眾自人行道溢出至車道，發生危害。

法寶二「閃光告示牌面」，信義分局說，燈會期間，警方和北市府各局處密切聯繫，即時監控燈區人潮，若遇人潮漸增研判可能發生推擠時，即時由現場員警舉起閃光告示牌面，提醒民眾疏散方向，避免發生推擠意外。

最後，法寶三「擴音器」，警方預錄「場內人潮多，請配合工作人員指引，遵守秩序，並注意孩童安全，妥善保管財物」等提醒事項進行播放，若遇緊急情況也可直接使用擴音器引導民眾疏散。

信義分局呼籲，民眾若遇賞燈人潮眾多時，應遵守現場警方及工作人員指引，切勿驚慌、推擠；另外燈會期間國父紀念館、北市府及香堤大道周邊不可騎乘自行車，路過民眾應改以牽引方式前進，警方將持續加強勸導。

市警局保安警察大隊也表示，自2月1日燈會試營運開始，便支援大批警力加強四大展區會場及周邊安全維護工作，四大展區服務台都可見胸前配戴「迅雷章」的保安警察駐守服務。

另外，以主燈與6座副燈為核心的多條參觀動線、熱門攝錄影場域空間，警方也都部署高密度、全方位的步巡警力，並針對標定區域及周遭樹叢實施點線面地毯式搜查及探測，查看有無類似或可疑爆裂物，以維護民眾及展場安全。

保安警察大隊說，除地面之外，地下川行的捷運站內同樣滴水不漏，保安大隊每日規劃巡邏網，不定時偕同友軍單位構成綿密的守護力量，站點巡簽、崗位守望，預防各類犯罪的發生。

同時，員警也徒步巡邏深入人群，提供即時為民服務、危難救助及執行交通疏導等安全維護工作。（編輯：張銘坤）1120205