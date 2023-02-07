智利櫻桃農藥殘留違規 12.3萬公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，9批從智利進口的櫻桃被檢出農藥殘留不合格，約12.3萬公斤遭退運銷毀，另有1批印尼泡麵再度檢出農藥違規，全數在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有35項檢驗不合格產品， 如新加坡冷凍翻車魚腸、日本金柑、西班牙冷凍豬梅花肉等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有9批智利櫻桃均被檢出殘留農藥「賽安勃」違規，共12萬3090公斤依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，目前國內僅針對瓜果類、花菜類、茶、梨、蘋果這5項訂定賽安勃的殘留容許量，櫻桃不在其中，依規定不得檢出。

陳慶裕表示，事實上在今年1月初就發現智利櫻桃不合格率上升，因此自1月11日起就對智利櫻桃採取百分之百逐批查驗，將維持這樣的管制措施到3月底。

此外，繼越南、韓國泡麵出包，這次有1批從印尼進口的泡麵被檢出殘留農藥環氧乙烷。陳慶裕說，這個業者是過去6個月以來第一次違規，接下來將對其提高抽批率至20至50%。（編輯：陳清芳）1120207