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遭指搭公務車辦私事 楊宏智：平常心接受調查

2023/2/7 16:51
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）媒體報導，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智疑似於上班時間搭公務車辦私事。行政院今天表示，3天內完成調查報告。楊宏智說，他以平常心看待。

平面媒體鏡週刊今天報導指出，楊宏智在上班期間搭乘公務車，由司機載送至宜蘭訪友，甚至有時也與妻子同行。

楊宏智接受中央社記者訪問時表示，他平常心接受調查，也坦然接受檢視。

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楊宏智說，報導中提到2月1日他與太太搭公務車去宜蘭吃美食，當天是一名法務部退休的司長在宜蘭的餐敘，過去他因與這名退休司長有業務上接觸，利用午休時間前往致意，結束後就離開。

有關報導提到去年底楊宏智搭公務車去宜蘭泡湯一事，楊宏智說，他並未泡湯，而是他到宜蘭了解運安會將在當地建置的工程中心後，回程擔心司機太疲累，請司機休息一下，報導中拍到他出現在泡湯處的照片，地點在礁溪公園對面，他只是去問店家停車問題。（編輯：管中維）1120207

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#宜蘭縣
#行政院
楊宏智
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