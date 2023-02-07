物價漲 桃機第三航廈總經費將逾千億元

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）桃園國際機場公司今天下午召開臨時董事會，檢討有關第三航廈工程計畫經費調整，因物價上漲，第三航廈總經費將超過新台幣1000億元。

桃機公司說明，第三航廈主體工程開工2年來，營建工程成本持續上漲，營建工程物價總指數平均漲幅達12.8%，單月最大漲幅也達22%，其中鋼筋及鋼板指數單月最大漲幅均將近60%。

桃機公司表示，廠商依約可請領的物價指數調整款，金額將持續增加，為利計畫推動，須就整體計畫經費通盤檢討。

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桃機公司代理董事長林國顯告訴媒體，第三航廈總經費一定超過1000億元，但有董事建議要將物價調整細項再釐清，並將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可能影響的工期延誤也納入考量，計畫經費的調整，將提報董事會討論通過後，再循行政程序報交通部核轉行政院核定。

行政院於民國109年5月核定桃機第三航廈第2次修正計畫，總計畫經費956億元，110年主體航廈順利開工，目前整體計畫進度為45.12%。（編輯：管中維）1120207