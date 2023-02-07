民團：111年7967件網路檢舉 涉兒少性剝削日均5件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）台灣展翅協會今天公布「web547網路檢舉熱線」及「web885網路諮詢熱線」年度報告，揭露去年接獲檢舉網路不當或違法內容7967件，其中涉及兒少性剝削內容1820件，平均1天5件。

每年2月的第2個週二為全球網路安全日（Safer Internet Day），長期關注兒少網路安全的台灣展翅協會，因應今天為全球網路安全日20週年，召開「網安二十，建構更安全的網路世界」記者會，公布其所設置的「web547網路檢舉熱線」及「web885網路諮詢熱線」的年度報告。

「web547網路檢舉熱線」方面，台灣展翅協會指出，去年接獲民眾檢舉網路不當或違法內容總案件數為7967件，其中涉及兒少性剝削內容有1820件，占26%，平均1天即有5件兒少性剝削檢舉案件，內容包括兒少私密影像遭散布、販售兒少性剝削影像或網路誘拐訊息等內容。

至於「web885網路諮詢熱線」，諮詢案件的議題，有5成與網路誘拐、兒少性剝削性私密影像、性勒索等數位性暴力有關；諮詢內容則多是擔心影像被散布，以及請問如何協助移除內容或阻止發生有關。

台灣展翅協會說，大多數諮詢者不了解遇到事情該如何處理，多請問移除影像的方法及如何面對被威脅的處境，僅少數諮詢者報警求助，凸顯現今民眾對於台灣司法在此議題的不熟悉，甚或不信任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台灣展翅協會發現，Web885接到有關兒少的諮詢案件，內容包含人際互動、性騷擾、性探索、私密影像 、網路霸凌、個資隱私等，但是當家長發現時，往往都是問題正在或已發生。

若要預防這類事件發生，台灣展翅協會提醒家長，家庭中的數位素養教育是預防相關事件發生的根本之道，家長須認識孩子的網路行為，知道孩子與哪些人互動，讓孩子相信任何事都可以跟家長說，並與孩子討論如何辨識危機，進而幫助孩子避免受害。（編輯：管中維）1120207