南橫梅山口至向陽段因應連假 28日取消管制

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）因應228連假，南橫公路梅山口至向陽段28日取消管制，開放時段上午7時至下午2時，並於下午5時離開管制路段；埡口路段邊坡工程也配合從2月25日至3月1日暫停。

公路總局第三區養護工程處發布新聞稿表示，台20線南橫公路梅山口至向陽段於去年5月1日推行新制每週二、週四道路管制禁止通行。因應4天的228連續假期，為使用路人能規劃更彈性南橫公路旅遊行程，養工處甲仙段及關山段協調後，決定28日（星期二）取消管制通行。

第三區養護工程處指出，開放時段仍維持為上午7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

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第三區養護工程處提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，並呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候，盡量避免上山。

另外，用路人行經南橫公路應隨時注意偶發性可能落石發生，以及注意道路兩側設立的公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。（編輯：張雅淨）1120208