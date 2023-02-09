滿足學做莫札瑞拉起司的心 畜試所專研製程傳授

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行政院農業委員會畜產試驗所9日表示，已完成簡易、專業2種莫札瑞拉起司製作技術課程版本設計，供食農教育機構、業者聯繫移轉應用。（畜產試驗所提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月9日

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）清爽的莫札瑞拉起司搭配番茄、橄欖油、香料後，就是一道美食。畜試所今天表示，已完成簡易、專業2種莫札瑞拉起司製作技術課程版本設計，供食農教育機構、業者聯繫移轉應用。

在義大利專賣莫札瑞拉起司的店，就像早期台灣社會的早餐店製程一樣，馬上拉出一球球的起司，包裝好遞給上門的顧客，新鮮更顯美味，回家後佐上番茄、橄欖油、香料後，就是一道健康美食。行政院農業委員會畜產試驗所今天發布新聞指出，已完成製作技術研究，歡迎業者、學校或推廣單位聯絡移轉應用。

畜試所所長黃振芳說，隨著社會飲食多元化，對於風味清淡溫和的莫札瑞拉起司，也有不少人喜愛，因應國內起司產業開始萌芽發展，學習管道尚不普遍，為了滿足民眾及業者想學習製作的需求，特地研究完成2種製作技術版本，提供社會各界聯繫移轉應用。

畜試所說明，莫札瑞拉起司源自於義大利，製作重點為加熱拉伸技術，藉此達到外表光亮、質地Q彈的效果；製作技術課程分為2種，因應食農教育興辦風潮起，「簡易版」可供各機構進行食農教育、研習推廣或學校課程活動應用。

同時也推出「專業版」，提供業者技術轉移應用。皆可洽畜試所加工組助理研究員葉瑞涵（06）5911211轉 2307詢問。

畜試所補充，莫札瑞拉起司的口感富彈性，風味清淡溫和，可直接食用或應用於料理，烘培後牽絲景象更顯美味誘人，學習製作技術，也能幫助消費者更了解異國美食、增加正確認知。（編輯：黃世雅）1120209