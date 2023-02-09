土耳其強震 芥菜種會發起捐款及物資募集計畫

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）土耳其和敘利亞強震，基督教芥菜種會今天表示，已先捐助緊急救助金2萬美元，並展開募款計畫，同時自即日起至15日，也開放3處服務據點受理救災物資募集。

土耳其與敘利亞邊界2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損。基督教芥菜種會今天發布新聞指出，強震加上冬季風暴，救災需求急迫，9日已先捐助緊急救助金2萬美元（約合新台幣60萬元），並從即日起發起募款、物資募集計畫。

芥菜種會說，第一階段展開新台幣700萬元募款計畫，將作為提供緊急避難安置物資需求及緊急醫療服務使用，後續視需要進行災民安置合作計畫。捐款網址為「土耳其與敘利亞震災救援行動」https://reurl.cc/eW0KAm，相關訊息服務專線為（02）7705-9292。

同時，基督教芥菜種會說，即日起並開放位在新北市、花蓮縣和台南市的服務據點，展開物資募集，時間到2月15日截止，又依照國際聯合國人道救援考量傳染疾病、人道救援基本上人人平等的原則，不收二手物品，相關物資將統一以包機運送到災區。

募集需求品項包含新品冬季保暖外套大人、兒童（15歲以下）各500件。輕便雨衣1萬件。毛衣大人、兒童（15歲以下）各500件。手套大人、兒童各500個。圍巾500個。毛帽500個。厚襪子大人、小孩各500雙。

還有4人帳篷200頂。睡袋1000顆。暖暖包5000包。兒童、成人尿布M及XL尺寸各300箱。女性衛生棉ㄧ般用200箱。醫療用品彈性繃帶、OK繃、消毒紗布、消毒棉棒各2000個。

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芥菜種會北區轉運站位在新北市三重區重新路五段609巷4號1樓之7（湯城園區），聯絡電話02-77416000轉1（捐贈中心）。東區轉運站位在花蓮縣新城鄉北埔村北埔路13之1號，聯絡電話03-826-2021分機3532。南區轉運站位在台南市仁德區中正路三段145號，聯絡電話 06-2708851分機6610。

基督教芥菜種會說明，1989年成立的Medair，也是敘利亞發生內戰後，少數獲准進入援助的國際組織，6日當天即聯繫Medair，其所在的敘利亞駐點處阿勒波（Aleppo）也是災區，所幸相關人員都安全，除已啟動相關的救援工作，Medair的瑞士總部也派出緊急救援團隊到達災區，會依據兩國的實際需求補足資源上的需要。（編輯：陳政偉）1120209