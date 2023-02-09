2023最想去哪裡玩 6成旅客想去日韓

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（中央社記者余曉涵台北9日電）根據旅遊業者調查，今年最想完成的海外夢幻旅遊清單，其中高達近60%網友表示最想前往日韓，且以清明連假最為熱門，旅客下單占比達6成。

旅遊業者Klook今天發布新聞稿表示，日前發起「2023連假最想去哪玩」大調查，號召300名網友選出今年最想完成的海外夢幻旅遊清單，其中高達近60%網友表示最想前往日韓，第2名為冰島與東南亞，其次則為歐洲，有些人甚至已超前部署，將行程安排至國慶和年底的跨年連假。

Klook人員說，多數網友表示由於受到近期賞櫻風潮影響，最想飛到日韓看櫻花，或趁著連假前往冰島看極光、到東南亞海島衝浪曬太陽、朝聖歐洲大景拍出神級美照。

旅遊業者KKday也發布新聞稿說，今年春節業績表現亮眼，1月海外商品銷售不僅比去年12月再成長4成，開工後買氣也很旺，228與清明連假訂單持續湧入中，以清明連假行程最熱門、旅客下單占比達6成。

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KKday指出，目前熱賣商品種類前5名，為「樂園票券」、「在地體驗」、「機加酒自由行」、「景點票券」、「特色一日遊行程」，「樂園票券」以全球迪士尼、環球影城最受歡迎。

KKday說，「在地體驗」包含日本和服、韓國韓服、泰國按摩；「機加酒自由行」則以東京、大阪、首爾、釜山最熱門；「景點票券」近期東京SHIBUYA SKY、TeamLab展覽，以及新加坡濱海灣花園都是旅客必去景點；「特色一日遊」為日本的富士山、京都奈良、天橋立、合掌村的一日遊行程最熱賣。（編輯：卞金峰）1120209