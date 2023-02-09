勞動部納管雇主給薪時間 發薪日遇假日籲提前發放

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勞動部9日公告規範雇主給薪時間，至115年底，99人以下事業單位須在7天內完成給付，100人以上是5天內。圖為台北市信義區勞工工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部今天公告勞雇工資給付指導原則，規範雇主給薪時間，至115年底，99人以下事業單位須在7天內完成給付，100人以上是5天內；未訂罰則，但若未達成會請地方政府加強輔導。

勞動部公告「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，即日起生效。規範勞雇雙方約定工資給付不得低於每月1次，並要求工資、加班費等最晚給薪的時間。

根據規定，今年底希望250人以上的事業單位都能調整至10天內給薪，明年底則是擴大至全部事業單位在10天內給薪；114年底500人以上縮短至5天內給薪；115年底則是100人以上須要5天內給薪、99人以下須在7天內給薪。

舉例而言，到了115年底，若是事業單位工資計算的週期為每月1日至月底，公司在99人以下的雇主，1月的薪水必須在2月7日前給付，100人以上的雇主更要在2月5日內完成給薪。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，近來接獲民眾陳情，雇主工資給付的日期過晚，例如工資計算的週期為每月1日至月底，但工資給付日遲至次月20日或25日；陳情民眾包含服務業、保全等。

黃維琛提到，勞動部參考國際公約，對於工資給付日的相關規定，也與工總、商總溝通，了解各產業的情況，也都願意努力盡早給勞工薪水，目前僅少部分事業單位會拖到20天以上。

根據統計，500人以上的事業單位約1200家、250至499人約1800家；249人以下共約54萬家，其中99人以下占比約98.6%。

黃維琛解釋，由於勞基法很多規定沒有分事業單位大小，因此參考其他國家，如日韓等相關工資規定，都有考慮事業單位規模，考量到小、微型事業遵守的難處，因此有不同的目標，讓事業單位可以遵守。

黃維琛進一步說明，在加班費部分，如果是每個月給付一次，就要併同薪資給付日，或是也可以另訂時間，但仍不得超過15天，也就是這個月的加班費，不得晚於下個月的15日給付。

如果是以季算的獎金，大公司可能還需要經過薪酬委員會、董事會運作，這些特定獎金的給付日期可依其制度、程序等合理約定，沒有強制約定天數。

黃維琛強調，若是給薪日遇到假日，希望雇主能夠提前發放，現在用銀行轉帳的方式，按時給工資已經不會有技術上的困難；如果是薪資給付是用現金，須在勞工同意下才可延遲。

黃維琛說，遇到假日延遲發薪，比較困難的情境是在連假期間，如今年春節就有10天，考量勞工過年的需求，若拖到假日後，就真的太晚。

黃維琛提到，指導原則是法令強制規定，未訂罰則；4年內是努力目標，希望最後都做得到，未能做到的，地方政府會加強輔導。（編輯：管中維）1120209