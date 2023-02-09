冷空氣13日來襲 15日晚間起最冷探9度

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局今天表示，明天北部及東半部有短暫雨、稍微降溫；週末兩天天氣好轉相對穩定；13日傍晚起冷空氣南下，持續冷到16日，最冷時間點約15、16日的夜晚清晨，預估低溫探攝氏9度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨；北部高溫稍降至21、22度，中部以北低溫約15至17度，其他地區變化不大。

張承傳表示，東北季風預計11日就減弱，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨；12日降雨最少，僅東半部地區有局部短暫雨；11、12日北部高溫回升至約24度左右。

張承傳指出，預估13日白天北部高溫仍有24度，傍晚開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，這波冷空氣預估持續到16日，最冷時間點在15、16日的夜晚清晨，中部以北低溫約11至13度，西半部部分地區下探9度左右；南部高溫24、25度，低溫約14度；預估17日冷氣團減弱，各地緩慢回溫。

降雨方面，張承傳提到，下週以14日水氣最多，中部山區也會有局部降雨，其他時間以東北風迎風面的北部、東半部有局部雨為主，其他地區大致都是多雲。

張承傳說，今天苗栗及桃園已觀測到能見度不足200公尺的現象，明天西半部地區留意局部霧或低雲，12、13日除了西半部外，金門、馬祖也有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1120209