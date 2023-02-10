安坑輕軌通車首日湧人潮 民眾稱排隊2小時才搭到

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北10日電）安坑輕軌今天下午通車湧人潮，排隊人龍逾300公尺長，有民眾說等了2小時才搭到，有人反映盼改善急煞問題。新北捷運公司統計，營運短短5小時運量就達約1.3萬人。

安坑人盼了30年的安坑輕軌今天下午1時發出首班車，並展開為期1個月免費搭乘的試營運優惠，吸引不少民眾嚐鮮。一大早就有許多人在等待領取下午1時首發車的號碼牌，到了下午現場人潮更是爆滿，即使下雨也澆不熄民眾熱情，十四張站從高架月台到地面都有人在排隊。

安坑輕軌10日下午通車，現場排隊搭車人潮爆滿。（民眾提供）

安坑輕軌10日下午1時發出首班車，許多民眾搶在通車首日前往搭乘。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月10日

吉祥里長林永輝說，今天一大早就有非常多人在排隊，到下午排隊人潮更綿延超過2、300公尺；輕軌車輛坐起來很舒服，噪音不大。

公崙里長游炎嵐表示，輕軌坐起來很平順且穩定，沿途風光明媚。

住新店的張小姐也搶在通車首日前往搭乘，她說，穩定度還不錯，但在列車到站時的煞車應該可以再平穩些，尤其安康地區有許多長輩，若急煞車容易發生意外。

社群網站臉書（Facebook）「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」社團也有網友分享，人潮滿到擠不上去，還有人等2小時才搭到；也有人說，基本上行路感覺算平順，但新和國小站、十四張站在煞停前會用力頓一下須小心，感覺司機像新手上路。

新北大眾捷運股份有限公司指出，原本今天中午12時才開放前120名民眾領取搭乘首發車的號碼牌，結果昨天晚上7時許就有人來排隊，到今天上午近10時許，排隊人數就達到近150人。

新北捷運公司表示，今天下午1時到晚間6時運量約1.3萬人，因為現場排隊民眾實在太多，還有民眾說等很久，原本試營運班距是15分鐘1班，即刻調整，最快7、8分鐘就有1班，希望不要讓民眾等太久。（編輯：戴光育）1120210

新北捷運公司表示，安坑輕軌10日下午1時至晚間6時運量約1.3萬人。（民眾提供）