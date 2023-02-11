防新北家庭悲劇重演 衛福部盤點高照顧負荷家庭

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）新北市日前發生一家4口3人死亡多時，僅剩一名失智長者的人倫悲劇。衛福部今天說，除更落實到宅訪視評估，將在3個月內通盤檢視高照顧負荷家庭，及早發掘潛在服務需求家庭。

新北市中和日前發生家庭人倫悲劇，因公衛人員聯繫不上個案，報請里長轉警方破門而入，發現一家4口母親與2名兒子，3人死亡已久，僅85歲失智父親存活，引發社會大眾關注。

為避免類似憾事再發生，衛生福利部政務次長李麗芬昨天主持檢討會議，由新北市政府就事件發生始末、處理情形、檢討結果進行說明，並邀請專家學者及相關網絡單位討論，提出精進作為。

衛福部社會及家庭署今天發布新聞稿表示，將請各縣市政府，立即落實社工、公衛護士等相關專業人員於執行各項服務措施時，須家庭訪視者，務必確實到宅訪視評估；對於服務資訊相對不熟悉或無接受服務意願的民眾應主動說明、積極協助，並精進社政、衛生、勞政系統與社區鄰里的跨網絡合作。

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此外，衛福部指出，請各縣市於1個月內，就最近1年內曾進入服務體系的高照顧負荷家庭，瞭解其家庭照顧負荷及需求，以即時引入相關資源協助；3個月內盤點未進入服務體系，但具高照顧負荷的家庭，造冊並結合鄰里系統定期關懷，倘發現有福利需求應即進行通報。

衛福部表示，後續將透過教育訓練，精進相關專業人員服務技巧與風險評估能力，並透過宣導，讓民眾了解相關服務並獲得協助，且通盤檢視目前各項服務機制，以能及早發掘潛在服務需求的家庭，適時給予家庭支持與協助。（編輯：卞金峰）1120211