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非洲豬瘟現蹤新加坡 當局密切關注野豬健康情況

2023/2/11 20:28
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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）新加坡日前發現一具野豬屍體確診非洲豬瘟，國家公園管理局表示，新加坡目前沒有養豬場，當地自然保護區、公園等地可看到原生野豬。該局正密切關注當地野豬的健康情況。

有鑒於新加坡發生非洲豬瘟案例，台灣非洲豬瘟中央災害應變中心提醒，即日起自新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品到台灣將面臨重罰。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，被台灣禁止從新加坡攜入的豬肉製品包括肉乾、香腸、火腿、含有豬肉成分的泡麵及罐頭食品等。

據報導，新加坡國家公園管理局表示，非洲豬瘟病毒只會感染野豬及一般豬，並不會影響人類。

國家公園管理局指出，新加坡目前沒有養豬場，但在自然保護區、公園等地可以看到當地原生野豬。該局正密切關注這些地區野豬的健康情況。

另外，國家公園管理局提醒民眾與野豬保持距離，也不要碰觸生病或已死亡的動物。

台灣非洲豬瘟中央災害應變中心昨天指出，新加坡7日在境內西北部自然公園發現野豬屍體確診非洲豬瘟，已向世界動物衛生組織（WOAH）通報疫情，成為第17個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家，顯示疫情持續在亞洲地區蔓延。

應變中心提醒民眾，台灣與新加坡間往來頻繁，切勿違規攜帶或以快遞、郵寄方式寄遞傳播疫情風險高的豬肉製品到台灣。

應變中心表示，即日起自新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品到台灣，初犯將罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元；外國人若無法當場繳清罰款，將拒絕入境直接遣返。

如果從新加坡郵寄豬肉產品到台灣，輸入人也將遭罰鍰20萬元，累犯將裁處100萬元罰鍰。（編輯：陳惠珍）1120211

#新加坡
#新加坡國家公園管理局
#台灣
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