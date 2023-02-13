午後北台灣降溫 鄭明典以圖說明冷空氣位置

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中央氣象局長鄭明典13日在臉書分享衛星雲圖，表示目前冷空氣前緣很接近台灣，天氣即將有所反應。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）

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（中央社記者張雄風台北13日電）中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享衛星雲圖，表示目前冷空氣前緣很接近台灣，天氣即將有所反應；氣象局提醒，午前西半部留意低雲或霧，午後鋒面通過北東轉雨，北台灣開始轉冷。

鄭明典今天在社群平台臉書（Facebook）上分享衛星雲圖，以此說明目前冷空氣的位置。

鄭明典指出，剛剛增強的雲線，是氣壓波增強的一點點北風分量和東南風的輻合，還不是冷空氣到達的反應；冷空氣前緣大約是紅色箭頭所指的界面，很接近台灣了，天氣即將有所反應，可以比對衛星雲圖感受一下。

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書提醒，今天上午的天氣還不錯，但北邊已經有冷空氣正在南下，下午逐步接近北台灣，晚上應該會有點感覺；關鍵是14、15日這兩天的降溫，會很有感。

彭啟明說，這波還是以中部以北變化很大，南部仍有降溫；今天晚上開始穿著上要有些調整。

氣象局表示，昨天各地大多為多雲到晴，西半部清晨有局部濃霧，全台幾無降雨；溫度方面，白天各地暖熱，各縣市普遍有攝氏28度以上的高溫，最高溫出現在台南市玉井34.5度。

氣象局指出，今天鋒面通過，迎風面的北部、東半部雲量增多，逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他為多雲到晴；溫度方面，中部以北低溫16、17度，其他地方19至21度，白天北部及宜花高溫約25度左右，中南部及臺東仍有29至31度的高溫，南部近山區更可以到31度以上，中南部日夜溫差稍大。

氣象局提醒，今天下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北台灣開始轉冷，南北溫差擴大，留意溫度變化適時調整穿著。（編輯：陳政偉）1120213