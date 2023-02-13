成大新增學生心理調適假 每學期最多可請5天

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）國立成功大學校長沈孟儒上任後提升校園心理諮商輔導能量，增聘兼任心理師駐點提供服務，並新增「心理調適假」假別，每名學生每學期最多可請5天，盼提供學生喘息空間。

成大今天發布新聞稿指出，沈孟儒提出的治校理念中，「讓師生員工幸福有感」的宣示備受矚目，2月上任後隨即從提升校園心理諮商輔導量能做起，指示學務處心理健康與諮商輔導組推動各校區佈點諮商輔導空間，並增聘兼任心理師，推行「夜間諮商」與「日間心理師宿舍駐點」等政策。

成大指出，3月份開始，日間心理師會到成大宿舍駐點，平日的白天上班時段，學生除了能在成大光復校區雲平大樓的「心理健康與諮商輔導組」找到心理師，也能在宿舍就近找心理師們聊聊，心理師們以每週2天、每天2小時的頻率進駐宿舍，讓心理諮商輔導更加靠近學生生活。

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成大指出，學務會議在去年12月修正校內請假法規，新增「心理調適假」假別，提供學生喘息空間，有需要的學生可將請假單送到學生事務處生活輔導組備查，請假日數每學期以5天為限，累計2天者通知導師優先關懷，必要時轉介諮輔相關單位，請假日數連續3天（含）以上者，須檢具醫療院所或相關輔導機構等證明。

成大指出，校內心理諮商輔導時段涵蓋日間與夜間時段，而且在各校區都有能夠進行諮商輔導地點，除提高諮商輔導量能外，也增加諮商輔導資源可近性，期待滿足學生對諮商輔導需求。（編輯：方沛清）1120213