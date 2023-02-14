搶攻美加旅客 觀光局邀艾美獎得獎主持人遊台宣傳

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為了爭取北美旅客，觀光局邀請艾美獎得獎主持人艾莉卡（Erica Olsen）訪台體驗，並將在美國旅遊節目Inside SoCal中播出，盼吸引旅客來台。（觀光局提供）中央社記者余曉涵傳真 112年2月14日

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（中央社記者余曉涵台北14日電）去年10月邊境解封後，來台旅客復甦，美加兩國為長線市場最大客源國，觀光局特別邀請艾美獎得獎主持人艾莉卡訪台，並將在美國旅遊節目Inside SoCal中播出，盼吸引旅客來台。

根據交通部觀光局統計，去年10月開放邊境之後，美國、加拿大市場表現亮眼，10月至12月來台人次達7萬9000人次，為長線市場最大客源國。

觀光局今天發布新聞稿表示，為了爭取北美旅客，與美國哥倫比亞電視台（CBS）合作，邀請艾美獎得獎主持人艾莉卡（Erica Olsen）來台體驗。

觀光局表示，艾莉卡嚮往台灣許久，耳聞台灣民眾熱情友善、自然景色優美、豐沛的美食及文化底蘊，是前往亞洲旅遊的首選，她很開心受觀光局邀請能夠完成心中願望清單，可說是一趟實現夢想的旅行。

觀光局指出，艾莉卡的旅行將從繁華的台北開始，前往歷史悠久的台南和港口城市的高雄，最後在世界知名的阿里山國家風景區觀賞春季限定的櫻花及日出美景。

重點行程還將穿著旗袍漫遊古色古香的台南，體驗復古風情，以及搭乘全台第一輛美食巴士，感受車上用餐遊覽信義區夜景的創新旅遊方式。

觀光局指出，艾莉卡將完整體驗台灣的自然、人文、美食等面向，並在其主持的節目Inside SoCal中分享台灣之旅體驗及發現，3月可鎖定美國南加州的KCAL及KCBS TV觀看，北加州灣區也可透過Travel Tuesday觀看艾莉卡介紹台灣的美景。

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觀光局長張錫聰表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後北美市場對於亞洲旅遊需求強勁，台美航班也快速增班以應對市場需求，將持續針對不同族群加強行銷，相信此次邀請美國主流媒體探訪台灣新體驗，將能增加台灣形象在北美曝光。

觀光局指出，自舊金山和洛杉磯起飛直航台灣的航班已恢復到疫情前的7到8成，預計今年第2季將再增加班次，搭配星宇航空開航北美航線，北美市場旅客來台成長可期。（編輯：張雅淨）1120214