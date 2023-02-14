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精品LOEWE兔年筷子檢出違規著色劑 全數退運銷毀

2023/2/14 14:39
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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，西班牙精品LOEWE自中國進口的一批兔年筷子，被檢出非准用的著色劑，共202組、25.14公斤依法退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有20項檢驗不合格產品，包括印尼速食麵、泰國辣椒粉、越南西洋香芹、智利櫻桃等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，台灣羅威股份有限公司自中國大陸進口的一批兔年限定款「筷子（CHOPSTICKS）」溶出試驗不符規定，被檢出著色劑4-Aminoazobenzene。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕下午接受媒體聯訪表示，依現行規定，容器具著色須使用合法的食品添加物，但4-Aminoazobenzene並非國內准用的著色劑。

陳慶裕說，這次LOEWE口從中國進口的木製筷子明顯溶出色素，1批共202組、25.14公斤全數依規定退運或銷毀。

此外，因違規嚴重而列入百分百逐批查驗的智利櫻桃又上榜。陳慶裕表示，這次共7批被檢出殘留農藥賽安勃，依現行農藥殘留容許量標準，賽安勃只准許用於瓜果、瓜菜、茶、梨、蘋果等蔬果，櫻桃不得檢出。

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因智利櫻桃累計多達25批不合格，食藥署日前要求智利方面提出說明及改善措施。食藥署指出，已於2月3日接獲回覆，智利主管機關將請出口商於運輸過程進行產品監測，並請出口商針對仍在智利的產品注意農藥殘留。

食藥署進一步說明，去年12月21日發函請智利提供改善說明後，截至今年2月7日為止，不合格率已降為10.07%，因目前邊境仍採逐批查驗，經綜合評估，維持智利櫻桃受理報驗，並持續觀察邊境查驗情形。（編輯：李亨山）1120214

#陳慶裕
#食藥署
#智利
陳慶裕
智利櫻桃農藥殘留違規 12.3萬公斤遭邊境攔截智利櫻桃農藥殘留不合格 共8400公斤遭邊境攔截
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