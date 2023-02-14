郵輪疫後商機大 高雄餐旅大學打造專業認證培訓基地

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疫後郵輪觀光產業復甦，國立高雄餐旅大學開辦「郵輪服務人員專業認證培訓」，要打造全台郵輪人才培訓基地。培訓課程分成「郵輪服務人員訓練認證」、「船員專業訓練證照」兩大主軸。（國立高雄餐旅大學提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）疫後郵輪觀光產業復甦，國立高雄餐旅大學超前部署開辦「郵輪服務人員專業認證培訓」，要打造全台郵輪人才培訓基地。

耗資新台幣45億元、興建近10年，高雄港旅運中心即將在3月6日舉辦啟用典禮，當天會有國際郵輪入港；高餐大表示，接下來郵輪觀光熱潮再現，專業人才需求大，高餐大從民國110年就超前部署推出郵輪專業認證培訓。

培訓課程分成「郵輪服務人員訓練認證」、「船員專業訓練證照」兩大主軸。高雄餐旅大學助理教授吳繼文接受中央社記者訪問指出，學程可取得航港局核發的中華民國船員專業訓練合格證書及新加坡MPA核發的證書，未來可合法在船上跨國工作。

吳繼文說，自己過去曾在船上9年、在旅行社20年，深知在船上除了航海專業技術人員外，更需要大量旅遊服務人員；吳繼文在3年前開辦此培訓課程，目前已培訓70名郵輪服務專業人員。

除了訓練學生，高餐大也在全台培訓百名種子教師，希望能讓此課程遍地開花。吳繼文表示，此課程獨步全台，希望有更多學校加入，讓觀光產業有多元可能性。

吳繼文指出，船上是城市的縮影，此工作會短時間接觸多元文化，「曾有學生在一次航行中就接觸50多國的旅客，幾乎沒有其他工作有此特性」；吳繼文將郵輪比喻為「漂浮的遊樂城市」，未來即使轉職都能有多元選擇。

但郵輪培訓課程推廣並非一帆風順，吳繼文說，原本希望在培訓後能讓學生直接上船工作，但礙於教育部實習相關法令，海上實習目前仍卡關，希望教育部能依各產業特性調整規範。（編輯：陳仁華）1120214

疫後郵輪觀光產業復甦，國立高雄餐旅大學開辦「郵輪服務人員專業認證培訓」，要打造全台郵輪人才培訓基地。培訓課程分成「郵輪服務人員訓練認證」、「船員專業訓練證照」兩大主軸。圖為培訓畫面。（國立高雄餐旅大學提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月14日