提高無人機準確度 花蓮高中林郁軒入選科展國家隊

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮高中學生林郁軒參加全國難度相當高的競賽-國際科展競賽，榮獲2023台灣國際科展電腦科學與資訊工程學三等獎（該組全國第2名），並獲選為國家代表，全校師生十分開心。

花蓮高中今天發布訊息表示，高二學生林郁軒獲獎，同時也取得推薦國內大學本科系的機會，他將以台大資工系為第一志願。今年獲選為出國正選代表僅24件，且多數為建中、北一女、雄中、雄女等西部名校，花中獲此殊榮，難能可貴。

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林郁軒此次參賽作品為「以機器學習增強無人機飛行準確度」，主要研究貢獻為透過製作一深度學習模型來輔助無人機校正飛行中的偏差，使無人機能準確地依照設定的路線飛行與降落。此組今年一等獎從缺，二等獎一名，林郁軒榮獲三等獎。

花蓮高中指出，這次參與「2023年台灣國際科學展覽會」的國內外選手，包括台灣在內共有21個國家及地區，包含美國、捷克、印尼、義大利、伊朗、日本、盧森堡、泰國、土耳其、突尼西亞、韓國、菲律賓、新加坡、南非、瑞士、烏克蘭及線上參加的巴西、埃及、澳門、俄羅斯，共284名學生、170件作品參賽。經過各階段選拔，最後選出24件作品將分別代表台灣參加國際重要青年科學競賽與國際科學展覽會。（編輯：黃世雅）1120215