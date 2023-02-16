永安至通宵第2條海管環評案 補珊瑚保育計畫再審

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（中央社記者張雄風台北16日電）為穩定天然氣供氣，中油規畫永安至通霄第2條海底輸氣管線興建計畫，今天進行第2次初審會議；環委要求強化補充海管可能對養殖漁業、珊瑚等影響，以及減輕、保育對策，建議本案補正後再審。

行政院環境保護署今天召開「永安至通霄第2條海底輸氣管線興建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位台灣中油公司表示，規畫將沿既有永安至通霄海管東側約1公里（間距500公尺以上）範圍布設管線，總長約233公里（含陸域及海域），採36吋管徑。

中油說明，為配合能源轉型挑戰，達成穩定供應天然氣任務，除以區域平衡為核心宗旨，於北、中、南設立接收站就近供應區域燃氣所需，更為確保穩定供氣，以海管與陸管串連接收站，讓每個燃氣電廠擁有「雙氣源」，相互備援。

永安當地居民、里長今天出席會議，會中提到沿海漁民有養殖漁業，擔心施工影響水質；另外也擔在永安埋海管，若是管線破裂導致漁場受污染，將會影響漁民生計。

環評委員也呼應相關意見，要求中油補充開發對養殖漁業（含牡蠣）可能影響（含累積性衝擊），並研提減輕對策及監測規劃；除養殖業外，也要求針對珊瑚研提保育計畫。

環委表示，由於台南七股外海區域有活動斷層，應加強調查及擬因應對策；並訂定各項災害（火災、地震、爆炸、化學災害等）預警及緊急應變計畫，包含每年演練規劃、天然氣管線洩漏預警及監測機制。

另外，環委提到，海管施工路線可能會與離岸風電開發或其他海事工程相衝突，要求中油擬訂相關協調機制。會議建議本案補充修正後再審。（編輯：陳仁華）1120216