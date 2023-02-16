公視盼修法 取消全時段普級、調降董事人數

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）公共電視文化事業基金會今天開董事會，提出8項已超過10年未修正的公視法修法政策建議方向，包括修正全時段普級規定、調整董事人數及董監事選任審查同意比例，並設員工董事。

公視發布新聞稿表示，現行公視法部分條文已不符運作所需，去年10月董事會決議成立公視法研修小組，今年1月董事會通過修法政策建議方向，包括修正全時段普級規定，改依現行廣播電視法分級制度相關規定辦理，及調整董事會組成數及董監事選任審查同意比例，支持設員工董事。

現行公視法規定，公視不得於任何時段，播放兒童及少年不宜觀賞節目；公視董事會由董事17人到21人組織，由立法院推舉11到15名社會公正人士組公視董、監事審查委員會，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3/4以上多數同意後，送請行政院長聘任。

過去公視董事會組成過程由於通過門檻過高等因素，屢屢發生董事會難產情況，以這屆董事會組成為例，也是歷經966天延宕後才產生。

公視表示，參考他國公共媒體及多頻道經營及兼顧多元公眾需求，全時段普級規定已不合時宜，希望比照現行廣電法分級規定，讓作品更有機會被收視，也建議下修董事會組成人數為11到15人。

其他修法建議包括法定捐贈經費額度至少須符合目前實際營運規模，且應隨物價指數、年度製播計畫、族群及區域服務等因素逐年調整，向國際先進標準看齊；公視基金會所有頻道應列為有線電視系統基本頻道並定頻；明載公視基金會與中華電視股份有限公司關係，明訂政府每年應編列附負擔預算捐贈華視。

此外，公視基金會業務增列多元族群及區域需求傳播服務及國際傳播服務，並評估公視法有關執行成果及收支決算處理流程中，董事會、監事會權責關係。

公視董事長胡元輝說，這些建議是跨黨派董事會達成的共識，也經集團相關事業體及工會參與討論，未經任何表決程序，希望朝野重視並儘速修法。（編輯：李明宗）1120216