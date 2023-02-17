台東雲層宛如海嘯 氣象站：環流作用形成層積雲

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）東部海域上空今天清晨出現一道長雲，民眾驚嘆奇景，就像巨大海嘯。台東氣象站解釋，這是高壓迴流與局部海陸風環流作用形成的層積雲。

不少晨起在台東海濱公園運動的民眾往太平洋眺望，看到一堵巨大的「雲牆」，長達數十公里，因緊貼海面，和黑潮構成「三色海」。

吳姓民眾說，冬天氣候變化大時就有機會看到這種現象，宛如大海嘯要撲向陸地，但又靜止不動。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美解釋，這是高壓迴流期間，因風向轉為偏東風，與局部海陸風環流作用，伴隨底層仍較多水氣存在的影響，造成海岸不遠處有帶狀的層積雲，發展高度較一般的層積雲低一些。（編輯：唐聲揚）1120217