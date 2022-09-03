台東「火燒雲」染紅中央山脈 民眾拿手機捕捉

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中央氣象局台東氣象站3日表示，火燒雲會出現在太陽剛升起或快下山時，因角度較低，紅色光線較易折射，折射到雲層時就會形成火燒雲現象。圖為台東地區3日傍晚出現火燒雲景象，天空呈現一片橘紅美景。中央社記者盧太城台東攝 111年9月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東傍晚天空出現火燒雲，紅通通的照亮中央山脈上空，民眾相互通知拿手機捕捉這美麗的一刻。

「燒起來了」傍晚6時許，台東社群網站陸續貼出絢麗的火燒雲照片，台東市民紛紛跑到外面，仰望天空，拿起手機拍照。當地郭姓海產店老闆表示，「有一段時間沒看到火燒雲了」；尤姓民眾說，「紅通通，中央山脈像燒起來了」。不過也有民眾擔心是否颱風會侵襲。

中央氣象局台東氣象站人員解釋，火燒雲出現在太陽剛上山或快下山時，因角度較低，紅色光線較易折射，當折射到雲層時，就會形成火燒雲現象。

中央氣象局人員表示，颱風軒嵐諾已經離台灣很近，最快今天晚間8時前暴風圈就會觸陸，一直到明天上半天降雨都會比較明顯，明天下半天後才會趨緩。（編輯：黃世雅）1110903

颱風軒嵐諾逼近台灣，台東地區3日入夜前短暫片刻出現火燒雲景象，吸引不少民眾到戶外捕捉拍攝這美麗景象。中央社記者盧太城台東攝 111年9月3日