更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/199
首頁 / 生活

文湖線2/18起尖峰班距縮短 每小時增運千人次紓解內湖壅塞

2023/2/17 14:52（2/17 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文湖線18日起實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，估每小時可增千人次。圖為文湖線車廂。（中央社檔案照片）
文湖線18日起實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，估每小時可增千人次。圖為文湖線車廂。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北捷運表示，副市長李四川指示加強提升文湖線尖峰時段運能，將從明天起實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，估每小時可增千人次。

根據北捷網站資料，文湖線現行平日尖峰時段為上午7時至9時、下午5時至晚間7時30分。

台北大眾捷運公司以新聞稿表示，依副市長李四川在改善內科交通府級專案小組會議中指示，加強提升文湖線尖峰時段運能，北捷自18日起，實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，預估最尖峰時段每小時可增加約1000人次載客。

北捷表示，為改善文湖線候車情形，將持續加強管制與疏導尖峰人流，及宣導旅客月台上分散候車；並持續觀察文湖線各車站實際輸運情形，滾動式檢討相關措施。

北捷指出，目前文湖線尖峰整體最高流量，以111年12月為例，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行（往南港展覽館方向），每小時約1萬3000人次；晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行（往動物園方向），每小時約1萬2000人次。

為提升載客量，北捷再延長最密班距時段，以早尖峰為例，部分時段班距縮短約10到30秒；至於晚尖峰，則是將最尖峰時段部分班距縮短10至20秒

北捷說，除了尖峰最密班距縮短外，已於今年1月完成改裝龐巴迪（BT370）車型座椅及部分行李架拆除，以增加車廂內空間，尖峰小時運能可增加約600人。（編輯：李錫璋）1120217

#文湖線
#北捷
#李四川
延伸閱讀
台灣燈會連兩天逾百萬人次 捷運適時不停國父紀念館站未查證開罰自閉症乘客「車廂吐痰」 監院糾正北捷侯友宜盼補助北北基桃交通月票 陳建仁促交通部溝通國際旅客赴台越南居冠 觀光局邀網紅繼續衝熱度
李四川
台灣燈會動線被罵 蔣萬安認應做得更好、李四川道歉北市副市長林奕華上工 首要任務台灣燈會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
旅客衝突處理方式遭糾正 北捷納入教育訓練