侯友宜盼補助北北基桃交通月票 陳建仁促交通部溝通

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（中央社記者游凱翔、陳俊華台北16日電）新北市長侯友宜今天表示，北北基桃交通月票政策是都會型態發展的永續環境里程碑，盼中央政府能全額補助並永續發展財政來源，若地方政府負擔比例過高，恐無法支撐。

新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁上午列席行政院會，行政院發言人陳宗彥會後轉述，侯友宜很關心北北基桃交通月票議題，行政院長陳建仁交代交通部要跟各縣市做好良善溝通。

陳建仁說，希望大眾運輸系統補貼方案，可補貼通勤族外，並兼顧每縣市過去建置大眾運輸的量能不同，所以應該要考慮地區均衡，如何讓各縣市在大眾運輸上，無論是通勤族月票補貼或其他方案，各縣市的差異可藉由這次來適度回饋。

侯友宜上午列席行政院會，會後受訪談到鴻海創辦人郭台銘表態盼回國民黨爭取總統提名時指出，每個人關心國家發展，想為國家、人民做事都是好的，唯有大家同心齊力，不分你我、族群及黨派，國家才會更好。

媒體追問是否表態爭取總統提名，侯友宜指出，新北事務很多，像他今天就來到政院爭取北北基桃交通月票，未來也還有捷運路網、公共建設及許多城鄉規劃要進行，而他現在是新北市長，最在意的還是新北建設，因此他一定會把新北市的願景目標，擺在最重要的位置，讓市民有光榮及歸屬感。

民進黨主席賴清德昨天提到，北京當局定義的九二共識無中華民國生存空間。侯友宜說，兩岸善意的溝通與交往一定是建構在平等與尊嚴底下，以台海穩定、區域和平的方向去努力。

台南市長黃偉哲會後受訪也指出，呼籲行政院應提高台南租金補貼、購屋利息優惠以造福青年，行政院長陳建仁也給予正面回應，同意好好思考，讓租金補貼更具公平性。

黃偉哲解釋，目前中央租金補貼分三等，台北補貼8000元、桃園台中補5000元、台南高雄補4000元；但數據統計，台南房租與台中桃園相仿，占青年所得比例也約20%，但中央核定租金補貼卻相差1000元，呼籲中央調升南部租金補貼，至少達桃園台中標準。（編輯：翟思嘉）1120216