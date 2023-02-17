環境地圖創作頒獎 鼓勵親子師生脫離3C親近戶外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北17日電）行政院環境保護署與教育部合作辦理「第3屆環境地圖創作徵選活動」，今天頒獎。環保署說，為鼓勵親子及師生脫離3C、親近戶外而舉辦這項活動，每件作品皆可見關注環境的筆觸。

環保署與教育部攜手舉辦「第3屆環境地圖創作徵選活動」，共表揚國小中、高年級組前三名、佳作及兩組別入選獎共70件作品。

環保署說明，為了鼓勵親子及師生脫離3C、親近戶外，觀察並描繪周遭環境，了解環境的美好，進而成為守護環境的探險家，與教育部從109年起舉辦「環境地圖創作徵選活動」，這次獲獎作品不僅呈現民眾維護環境的日常行動，並在細微處用創意美術手法展現環境的更迭。

中年級首獎作品為「探為觀紫-台灣紫斑蝶奇幻旅程」。環保署指出，作品融入折疊書的概念，讓觀賞者經由移動紫斑蝶圖示了解季節遷徙的模式，揉和趣味、知識性與美學，表現出色。

高年級組首獎作品為「親近內湖水，享受綠生活 」。環保署說，作品呈現出創作者對自家周圍環境的古往今來的感知，搭配細膩的地圖繪製，將水資源保護概念融入地圖，表達出探索地域的環境故事，因而在眾多作品中脫穎而出，展現優秀的洞察力與環境維護觀點。

環保署副署長王雅玢說：「每個作品都是孩子的聲音。」她期盼透過兒童視角的觀察與色彩繽紛的展現，讓更多成人激發環境意識，並期待未來學校多多鼓勵師生參賽。

環保署補充，國小中、高年級組前三名及佳作作品，將持續在活動現場捷運大安森林公園站陽光大廳展出至20日，歡迎民眾前往觀賞。（編輯：管中維）1120217