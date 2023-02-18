吃在地食當季 漁業署攜手通路促銷午仔魚

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）中國暫停輸入台灣午仔魚，漁業署加強國內行銷，今天宣布即日起到3月16日攜手全聯福利中心、大潤發、萊爾富等通路推出促銷活動，鼓勵消費者吃在地、食當季，支持國產好魚。

因應中國暫停輸入午仔魚，而國內午仔魚盛產季為秋末到初春，漁業署今天發布新聞指出，為推廣吃在地、食當季，已輔導產業團體跟幾大通路合作，推出行銷活動。

活動包含全聯福利中心自2月17日至3月16日止，推出「台灣第一午仔魚」促銷檔期，特選熟成午仔魚及冰鮮午仔魚商品，提供任2件折新台幣30元優惠。量販店大潤發則同步推出購買冰鮮午仔魚一尾即享現折10元優惠。

另外，萊爾富便利商店即日起也推出午仔魚優惠促銷，可透過各門市群組訂購。

漁業署補充，午仔魚的特色是肉質細緻、營養價值高，一直是日本料理餐廳的食材首選，產品型態常可見一夜干、三去全魚、蝴蝶切、清肉魚片等。早年在傳統市場須經魚販預留才能買到，午仔魚體型不大，適合小家庭料理食用，現在經由產銷鏈結，在連鎖通路就能買得到。（編輯：陳政偉）1120218