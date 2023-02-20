中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG

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（中央社台北20日電）讓您每天用3分鐘快速掌握全球大事的中央社「早安世界」推出將近4年，繼官網、FB粉絲團、電子報、YouTube頻道後，今天起登陸Instagram限時動態，服務更多社群平台用戶。同時，中央社FB粉絲團也推出新單元「開箱老照片」，每日精選一張「歷史上的今天」精彩照片，帶您走進歷史長廊。

您是否經常被網路上聳動的標題吸引，點進連結看了才發現根本是假消息，或者不知從哪抄來的內容農場文？為忙碌的您節省寶貴時間，中央社2019年3月推出「早安世界」每日晨報，每天上午8時提供由新聞部嚴選、總編輯把關的10件天下事，讓您快速掌握國內外要聞，不漏接任何關鍵大代誌。

「早安世界」推出1400多天來從不間斷，我們陸續拓展觀看管道，在中央社網站、APP、官方Facebook粉絲專頁、YouTube頻道都能看到；您也可以訂閱專屬電子報，輕鬆地從email收取。今天起再新增Instagram限時動態的平台，輕點動態訊息，就能掌握世界動態。

您可以在以下平台閱讀早安世界：中央社官網、APP（Google Play或App Store）、電子報、Facebook粉絲團、Instagram帳號、YouTube頻道。

除了眼下發生的新聞，您是否也好奇歷史上的今天曾經發生過什麼大事呢？今天起，中央社新聞粉絲團「開箱老照片」單元要帶你搭乘時光機，穿梭時空，回顧歷史的軌跡。

中央社成立於1924年，伴隨中華民國歷經北伐、對日抗戰、台灣光復，走過國家艱困及經濟起飛的歲月，第一手報導鐵路電氣化、高速公路、機場等重大建設及3次政黨輪替的民主深化，見證台灣的成長與蛻變；也典藏凌波、林青霞到桂綸鎂等一代影星從青澀到璀璨發光的身影，是台灣重要的文化資產，也是屬於全民的時光寶盒。

這些珍貴照片都典藏在中央社「影像空間」，高達240萬張照片，時代跨距百年，歷史縱深領先國內各大媒體，不必註冊帳號就可隨時搜尋、查閱歷史，是最易上手的照片資料庫平台。

現在就追蹤中央社，一同更加深入地認識台灣、認識世界。（編輯：李念庭）1120220