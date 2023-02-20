早安世界》2波冷空氣接力報到 明晚最冷台南以北低溫探11度
2波冷空氣接力報到 21日晚最冷台南以北低溫探11度
中央氣象局表示，自19日起至22日、24日至26日分別有兩波冷空氣接力影響台灣，預估強度達到東北季風或大陸冷氣團之間。首波最冷時間點在21日晚間至22日清晨，台南以北、東北部低溫13至15度，局部地區可能降到11度。下一波冷空氣24日起抵達，預估低溫降至14度左右，但後期預測仍有變化，不排除可能增至大陸冷氣團的強度。（看完整報導）
室內口罩令解除 搭乘大眾運輸仍要戴 校園3/6放寬
國內COVID-19疫情穩定下降，但19日新增病例數減幅縮小。中央疫情流行指揮中心發言人羅一鈞說，近期有燈會、開學季，較多人潮聚集，不排除造成趨勢波動，但這一波疫情仍可望再往下降。另外，室內戴口罩規定20日開始鬆綁，交通部提醒，搭乘大眾運輸工具時仍須全程佩戴，也就是旅客在車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區仍應戴口罩。至於參加演唱會、看電影等是否需佩戴？中央社整理5大情境QA，帶讀者一次瞭解。（看完整報導）
美日、美韓相繼聯合空中演訓 反制北韓射飛彈
日本航空自衛隊戰機與美軍轟炸機等19日在日本海上空實施聯合演訓，韓國與美國也在朝鮮半島上空進行聯合軍演，並投入美國戰略武器，作為對北韓頻頻試射飛彈的「對抗措施」。日本防衛大臣濱田靖一談到北韓18日試射的洲際彈道飛彈性能時說，研判最大射程可能超過1萬4000公里，「美國全境都在其射程內」，特別威脅到日本與美國的和平與安全。（看完整報導）
布林肯警告中國勿援俄侵烏 王毅反指美國濫用武力
美國國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅藉參加慕尼黑安全會議之便舉行會談。布林肯事後接受訪問時說，美國情報顯示中國在考慮對俄羅斯提供武器，而他在會面中向王毅警告中國支援俄羅斯侵略烏克蘭的後果。他也告訴記者，王毅並未就中國偵察氣球入侵美國領空一事致歉，兩人未討論重新安排布林肯訪中一事。據中國官媒報導，王毅就中國氣球遭美方擊落事件指控美國「濫用武力」，更稱美國若執意擴大事態，中國「必將奉陪到底」。（看完整報導）
俄烏戰爭將滿週年 烏克蘭偵察隊風雪無阻防俄軍
俄羅斯全面入侵烏克蘭即將滿一週年，目前烏克蘭東部戰況激烈，當地的烏克蘭軍人在天寒地凍的狀況下偵察俄軍動態。他們說，同仇敵愾的愛國心支撐烏軍的抗敵意志。另外，來自俄國的前世界西洋棋冠軍卡斯帕洛夫18日表示，烏克蘭打贏這場戰爭是俄羅斯民主轉型的「先決條件」，他希望西方繼續支持烏克蘭，任何幫助都不嫌多。（看完整報導）
土敘強震逾4.6萬死 敘利亞西北救災路線受阻
土耳其和敘利亞強震已累計4萬6000多人喪生，死亡人數預料還會攀升。土耳其目前已知有大約34萬5000間公寓全毀，許多人仍下落不明。救難人員在強震發生296小時後，從土耳其南部安塔基亞市一棟建築的廢墟中救出一家3口，其中父母親倖存，但小孩因脫水送醫不治。於此同時，世界糧食計劃署持續向敘利亞西北部當局施壓，盼別再封阻當地出入管道，讓世界糧食計劃署協助當地在同一場強震中流離失所的數十萬災民。（看完整報導）
經濟學人：陸客報復性出國旅遊 加劇中國資本外逃
中國重開邊境後旅遊業正夯，但根據英國「經濟學人」週刊報導，數以十億計美元正以度假名義外流，中國出境觀光愈旺，資本外逃就愈嚴重。經濟學人指出，隨著中國重開國門，規避資本管制的機會將隨之增加。目前人民幣表現穩定，且今年經濟看似能強勁成長，但中國家家戶戶已在疫情期間累積大量存款，而傳統上中國偏好投資的房地產市場現在卻欲振乏力，因此許多中國人想透過旅遊來擴大自己的資產組合。（看完整報導）
遺珠的美好 高雄壽山國中辦「沒得獎」詩畫展
高雄市壽山國中與在地咖啡館合辦「遺珠故事」詩畫展，讓沒有在美展中得獎的作品也能有曝光機會。指導老師李佳恂說，學生每年為了參加美展，從5月就開始畫畫，作品需反覆修改，花費許多心思，沒得獎的孩子往往相當失望。「沒得獎」作品展讓畫作仍可被看見，這就是在告訴孩子，創作不只是為了比賽，只要願意投入，總有舞台等待著有心人。（看完整報導）
台灣女足PK戰不敵巴拉圭 無緣世界盃會內賽
世界盃女足洲際10搶3附加賽在紐西蘭舉行，台灣女足19日首戰對上巴拉圭，一度以2比0領先，但被追平後又在PK賽以2比4不敵對手，在今年7月參加世界盃會內賽的希望落空。台灣曾踢進1991年首屆女子足球世界盃，靠著預賽最後一戰以2比0力挫奈及利亞，勇闖8強，儘管接下來不敵美國無緣晉級，但仍寫下隊史最璀璨的一頁，今年原本希望能再度闖進世界盃會內賽。（看完整報導）
3灌滿分嗨翻全場 76人小將麥克隆奪NBA灌籃大賽冠軍
美國職籃NBA明星賽系列活動之一「灌籃大賽」壓軸登場，24歲的76人小將麥克隆4次灌籃3度獲得50分滿分，奪下灌籃大賽冠軍，精采絕倫的表現嗨翻全場。身高僅188公分的麥克隆在決賽中上演540度轉身反扣、繞道籃筐另一邊扣進，為沉寂多年的灌籃大賽找回昔日風采。此外，三分球大賽則是由波特蘭拓荒者球星里拉德奪下，技壓印第安納溜馬雙雄希爾德以及哈利伯頓。（看完整報導）
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