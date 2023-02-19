俄國棋王：烏克蘭勝利是俄羅斯民主轉型的前提[影]
（中央社慕尼黑18日綜合外電報導）前世界西洋棋冠軍，同時也是知名的俄羅斯異議人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）今天表示，烏克蘭擊敗莫斯科是俄羅斯民主轉型的「先決條件」。
慕尼黑安全會議
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。
在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。
與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。
會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。
「俄羅斯人民生活在泡沫中，除非帝國的概念因為俄羅斯在軍事上的失敗而崩潰，不然無法打破這個泡沫。」
約十年前離開俄羅斯的卡斯帕洛夫說，「當他們意識到自己正在輸掉戰爭時，戰爭就會輸掉」－勝負不是以領土得失來判斷。
參與小組討論的人士，還包括俄羅斯前大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），人權支持者涅姆佐娃（Zhanna Nemtsova），她是遭暗殺身亡的反對人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的女兒，另外還有曾獲諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）創辦人謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）。
卡斯帕洛夫希望西方繼續支持烏克蘭，他認為對烏克蘭來說，任何支持都不嫌多。
霍多科夫斯基於2003年至2013年間入獄前曾是俄羅斯富豪，他表示當對立情勢減緩，擔心基輔盟友們的努力會鬆懈。
謝爾巴科瓦的非政府組織在2021年底遭俄羅斯政府關閉，她表示，她也同意烏克蘭的勝利不可或缺。
謝爾巴科瓦說，「這是一個悲慘的時刻，聽到烏克蘭人的聲音是痛苦的，因為他們正用鮮血付出代價…但在俄羅斯要走上街頭，必須十分勇敢。」
謝爾巴科瓦表示，俄羅斯正在進行全面操縱，正全面改寫歷史，因為俄羅斯人「覺得沒必要面對過去的罪行」。
涅姆佐娃補充說，「蘇聯解體後的錯誤之一，就是沒有致力向人民解釋何謂民主。」
她同時指出，對於未來可能民主的俄羅斯，我們必須與俄羅斯社會對話—大多數人民並不持任何立場，他們對烏克蘭不感興趣，同時認為他們無法產生任何影響，所以他們放棄了。
「我們最大的使命是幫助他們反省在烏克蘭犯下的罪行。」（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120219
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