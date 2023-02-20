戴口罩規定漸鬆綁 中醫師籲注意提升免疫力

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奇美醫學中心中醫部總醫師莊照宇（圖）20日表示，戴口罩規定逐漸鬆綁，民眾應注意提升自身免疫力，避免疫病上身，若自覺免疫力下降，可尋求中醫師診斷進行藥物調理。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）室內戴口罩禁令今天起鬆綁，中醫師建議民眾在逐漸擺脫口罩時，可多注重藉運動、飲食、穴道按摩或藥物調理等方式提升自身免疫力，避免疫病上身，日常生活也會更有品質。

奇美醫學中心中醫部總醫師莊照宇今天告訴中央社記者，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心決定今天起鬆綁室內戴口罩規定，民眾此時仍應小心，注意自身免疫抗病機能。

莊照宇表示，一般判斷免疫力是否降低，可從近期感冒頻率、感染後的嚴重程度及恢復時間長短來評估，此外，若近期常出現反覆口角炎、唇疱疹、過敏症狀加劇、易倦怠乏力、胃口不佳、落髮等情況，都是免疫力降低的可能徵兆。

莊照宇指出，近期1名有過敏性鼻炎病史的37歲男子求診表示，原本症狀控制良好，但近半年開始輪值夜班後，出現晨起噴嚏連連、眼鼻癢，甚至鼻塞、鼻涕轉黃黏稠且倒流、前額悶脹反覆，經耳鼻喉科診所診斷為慢性鼻竇炎，而且容易感冒、倦怠，體重反而增加。

莊照宇表示，經以中藥針對症狀及體質調理約1個月後，病患鼻竇炎明顯改善，工作及生活品質也較以前進步。

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莊照宇指出，民眾若自覺免疫力下降，除可尋求中醫師診斷進行藥物調理外，也可經由經絡穴道按摩改善，由於頭面部常是病原體侵入的管道，因此保持頭面、頸部的溫暖，經常將洗淨後的雙手搓熱，用來揉按眼周、鼻旁、耳朵及後頸部，也是很好的保健之道，平時也應保持良好運動、飲食習慣。

奇美醫學中心營養科營養師吳宜峯表示，研究發現不良飲食容易誘免疫系統功能障礙，增加呼吸道病毒感染機率，建議可採地中海飲食模式，增加蔬果及未精緻全榖雜糧類攝取量，減少食用紅肉及加工肉品，並注意補充足夠水分，可幫助身體抗發炎、抗氧化及增加免疫力。（編輯：黃世雅）1120220