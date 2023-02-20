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跑出團隊精神 南市全國首創馬拉松接力班際對抗賽

2023/2/20 11:55
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市第2屆馬拉松接力班際對抗賽今天在「億載金城」開跑，有74隊、1286名學生報名。市長黃偉哲一早前往鳴槍起跑，幫小選手加油打氣，勉勵跑出精神、跑出團隊、也跑出友誼。

現場邀請今年全運會賽事吉祥物「黑皮」為小選手加油。黃偉哲表示，台南市首創以每位學生跑800公尺為單位，合力完成一場微馬拉松，除了考驗耐力外，更考驗意志力，期待藉由這項賽事將正確運動觀念向下扎根，進而提升學生體適能。

這項比賽是全國獨創的學生普及化運動賽事，以班級為單位組隊參賽，將獨自一人無法完成的距離，由全班共同完成。賽事有台南市4至7年級學生，總計74隊、1286名學生報名參賽，每人要完成800公尺耐力跑。

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體育局長陳良乾指出，800公尺也是體適能檢測距離，考驗學生心肺耐力，透過馬拉松接力賽將體適能檢測項目趣味化，擺脫過去制式檢測，也讓學生自然而然習慣中長跑距離。

台南市政府體育局表示，教育部體育署推行國民中小學生普及化運動10多年，並辦理跨校班際競賽呈現推行成果。其中跑步運動雖容易推行，但各縣市政府多辦理每人跑100公尺短跑的大隊接力，未曾有中長距離接力跑嘗試。（編輯：孫承武）1120220

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