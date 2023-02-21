防疫獎金發送爭議 北榮：名單疏漏將重新分配

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）有媒體爆料台北榮民總醫院防疫獎金發放名單有爭議，北榮院長陳威明今天立刻發公開信說明，已經啟動調查，政風單位有完整報告，是內部人員疏忽提報名單有誤，獎金也重新分配。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，衛生福利部依據「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」（防疫津貼），提供參與防疫醫護人員獎勵金，但今天網路媒體「菱傳媒」爆料指北榮神經醫學中心部分第一線防疫醫師卻沒領到獎金。

北榮副院長馬旭今天告訴中央社記者，針對這起件事，政風已經有完整報告，後續也依法處理，這次事件算是非常少數的幾個個案，防疫獎金發放相關規定已經相當完善，未來會持續改進，提醒各科別主管確實落實發放過程。

對此，陳威明在公開信中則說明，這起事件起因是院內主管與行政人員仁一時疏忽，未提報正確人員名單，因此出現部分神經外科醫護人員沒有拿到獎金，院方得知後立刻啟動調查，政風單位已有完整報告，神經外科獎金會重新調整分配，不會有任何醫護人員權益受損害。

陳威明也表示，由於基層的職系眾多、角色不一，獎金發放的規定或許會受到規範限制，院方還是一本依法行政，授權各單位的主管依公平原則，給予醫護人員獎勵，讓醫護在農曆春節之前得到實質鼓勵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳威明提到，在院區巡視的時候，遇到幾名外包清潔人員和保全人員，他們握著他的手，眼眶泛著淚水謝謝院方給他們實質的照顧，為了讓基層醫護可以分到更多的獎勵，許多親赴前線的主管級人員放棄支領任何防疫獎金，「不必要的內鬥、攻擊、爆料只會破壞和諧。」

COVID-19疫情期間，北榮多次參與防疫任務，包含支援京元電子、北市三大市場等大規模篩檢，圍堵疫情，也曾在自由廣場執行「車來速」的篩檢、領藥，及設置成人、兒童大型接種站，協助施打疫苗。（編輯：陳清芳）1120221